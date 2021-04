El día más especial de la carrera de Dani Martín: “Un homenaje con una sonrisa a los que no están”

Dani Martín nunca olvidará este próximo 28 de abril. El solista madrileño vivirá uno de los días más especiales de su carrera discográfica. Te lo contamos ya hace un par de días y te invitamos a ser partícipe de ello. Se trata del clip que acompaña a Cómo Me Gustaría Contarte, la canción más reciente que ha dedicado a su hermana Miriam tristemente fallecida y que ha incluido en su más reciente disco: Lo Que Me dé La Gana.

La cuenta atrás para su estreno ya ha comenzado y el que fuera líder de El Canto del Loco ha querido compartir sus sensaciones a pocas horas del evento: "Estoy muy emocionado. Es un día muy especial para mí. Vamos a brindar un homenaje precioso a mi hermana con la canción Cómo me gustaría contarte. Estrenamos el vídeo con todas las actrices que nos han acompañado en el rodaje del videoclip y tocaremos en directo durante una hora. Desde el 2018 que esto no sucede. Los que habéis conseguido invitaciones nos veremos en ese lugar tan especial y brindar un homenaje con una sonrisa a los que no están, a los que nos cuidan y a los que siguen brillando desde su descanso y su lugar maravilloso".

Como dice en su cuenta oficial en Instagram donde está promocionando este nuevo trabajo audiovisual, ha contado con un montón de actrices de primer nivel como Nadia de Santiago, Lola Rodríguez, Loreto Mauleón, Marta Etura, Mónica Cruz y Susana Abaitua. Para la dirección del vídeo, el cantante ha contado con Miguel Bueno y J.A. Bosch.

"Estoy muy emocionado y es un día muy especial. Lo hemos preparado todo para que así sea. Para los que no vais a poder venir porque no habéis conseguido entradas o porque estéis en otras comunidades, vamos a hacer cositas para que lo podáis ver y para que forméis parte de esto que también es vuestro. Estoy feliz porque me apetece reencontrarme con mi equipo, con mis músicos, con parte de ellos, con todo el esfuerzo que ha hecho mi oficina, con todo el esfuerzo que hemos hecho para seguir caminando juntos, para seguir hacia adelante y para hacer una noche como se merece la jefa. Día de sonrisa y de celebrarlo con mucho cariño" explica Dani Martín sobre este evento de presentación de su nuevo vídeo y del posterior concierto acústico en el teatro EDP Gran Vía este miércoles 28 de abril a las 19:00.

Ya queda menos para poder ver la luz al final de este tunel que ha detenido nuestras vidas durante el 2020 y lo que llevamos de 2021. Así lo ve también el solista: "Una semana diferente después de todo lo vivido para mí y muy bonito. Espero que os apetezca formar parte de esto de la manera que podáis cada uno. Os echo un montón de menos. Os mando un beso con una sonrisa enorme. Vamos a salir de esta pronto. Salud y amor a todos. Os echo de menos. Un beso. Ciao".