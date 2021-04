Álex Bueno de 'La isla de las tentaciones 2' muestra su cuerpo tras engordar 23 kilos

Algunos de los concursantes de La isla de las tentaciones han sabido cómo mantener su presencia en los medios después de haber finalizado las tres ediciones del programa que se han realizado hasta ahora. Pero, más allá de la televisión, donde prácticamente todos han conseguido cosechar grandes triunfos o, al menos, una mayor permanencia, ha sido en las redes sociales convirtiéndose en influecers.

Álex Bueno llegó a la primera edición de La isla de las tentaciones de la mano de Fiama, quien volvió a estar presente en el reality en su tercera temporada dando mucho que hablar por su romance con Manuel.

Pero la vida del que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversa ha cambiado mucho desde entonces, pasando por varios altibajos sobre los que ahora ha hablado sin ningún tipo de tapujo en su Instagram. Ha sido precisamente en la red social donde ha mostrado su gran cambio físico tras haber ganado, nada más y nada menos que, 23 kilos.

Más allá de mostrar el cambio, resultado de un importante incremento en su masa muscular, Álex Bueno ha querido aprovechar la ocasión para reivindicar las discriminaciones que asegura haber sufrido durante este tiempo por cuestiones estéticas y cómo las críticas llegaron a afectarle psicológicamente. Todo un alegato body positive entonando un claro: Haz lo que te haga feliz a ti, no al resto.

Álex Bueno: 'De una foto a otra hay una diferencia exacta de 23 kilos'

“La 1ª foto es del “fin de mi volumen” hace 3 días. La 2ª foto es del 5 de Mayo del 2020”, comenzaba a comparar el ex de Fiama. “Empecé desmotivado, en el peor estado físico de mi vida, con la vida patas arriba un montón de problemas personales y con una confianza en mi nula... (…) No ha sido fácil, lamentablemente la mayoría de personas en esta sociedad son malas y he recibido cantidad de insultos y comentarios que gracias a Dios pocas veces me han afectado como: “gordo”, “te has comido a alex”, “tienes papada”, “que asco de cara se te ha quedado”, “vas a reventar los pantalones con esas piernas”... y muchos más que ahora mismo ni recuerdo”, comenzaba relatando el exconcursante dando pie a la narración de cuál fue el punto de inflexión.

“Es bastante triste que intentemos hacer daño atacando un físico, el físico puede modificarse lamentablemente quien es imbécil nace y muere así. De todos modos si algún día os pasa eso, ¡que todo ese odio os sirva de combustible para lograr lo que queréis!”, añadía el madrileño.

Un post que continuaba con la explicación concreta de cuál había sido su incremento de peso: “De una foto a otra hay una diferencia exacta de 23 kilos, con esto quiero decir que nunca es tarde para lograr algo!! Sea un físico, una meta en tu vida, un sueño... perseverancia, confianza y aunque muchas veces te sientas perdido recuerda porque empezaste y sigue luchando día tras día! Habrá días mejores y días peores pero lo importante es que siempre des el 100% de ti, confíes en ti aunque nadie lo haga y te demuestres a ti cada día que eres capaz de todo. Haz lo que te haga feliz a ti, no al resto”, concluía el exnovio de Fiama Rodríguez.