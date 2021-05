Edurne y David De Gea son los españoles más ricos de Reino Unido

Edurne y David De Gea están viviendo uno de los momentos más especiales de sus vidas tras la llegada al mundo el pasado 4 de marzo de la pequeña Yanay, la primera hija de la pareja que lleva más de diez años de relación. En lo personal, a la cantante y al futbolista la vida les sonríe, pero no cabe duda de que en lo profesional también.

Además de triunfar en la música, Edurne ha sabido cómo labrarse una carrera televisiva y convertirse en uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla gracias a formatos como Got Talent. Por otra parte, a David De Gea no le va nada mal como portero del Machester United, sobre todo teniendo en cuenta que la revista Forbes le ha situado como el futbolista español mejor pagado del momento con un sueldo aproximado de 20 millones de euros al año.

Siguiendo en la línea de lo económico las buenas noticias no terminan ahí y es que, David De Gea es el único español que figura en The Rich List 2021. Se trata de una lista de las grandes fortunas del Reino Unido creada por el periódico The Times y que le ha coronado como uno de los hombres jóvenes (tiene 30 años de edad) más ricos del Reino Unido con una fortuna que ascendería a los 52 millones de euros. De hecho, su patrimonio se habría incrementado en 11 millones de libras (no de euros) en este último año, a pesar de la pandemia del coronavirus. ¡Casi nada!

Una lista en la que, por cierto, aparecen nombres de estrellas de la música como Dua Lipa, Harry Styles o Ed Sheeran, así como modelos de la talla de Cara Delevingne.

En lo que respecta a Edurne no tenemos muchos datos reseñables. De hecho, cuando acudió como invitada a La Resistencia sí que respondió a la pregunta sobre sus relaciones sexuales, sobre lo cual explicó que debido a que David De Gea y ella habían pasado parte del confinamiento separados no habían sido demasiadas. Sin embargo, en cuanto a la cantidad de dinero que tenía en el banco, Edurne esquivó la pregunta de Broncano. Aunque, teniendo en cuenta sus álbumes, sus diferentes proyectos en televisión y sus trabajos en el mundo de la publicidad, todo apunta a que a la cantante no le debe ir nada mal.