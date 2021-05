Anitta lanza el remix de Girl from Rio junto a DaBaby y ultima los detalles de su nuevo disco

Anitta está dispuesta a meterle más temperatura al verano y acaba de publicar el nuevo remix de Girl from Rio junto a DaBaby, el popular artista estadounidense originario de Carolina del Norte que ha arrasado con Rockstar siendo número 1 en las listas de medio mundo durante el verano de 2020.

Después de que la versión original explotara desde su lanzamiento con decenas de millones de reproducciones y el reconocimiento generalizado, la superestrella brasileña vuelve a renovar y recargar Girl From Rio. Un nuevo giro a la revisión del clásico Garota de Ipanema. "Estoy muy emocionada de poder compartir la historia de mi ciudad natal en la canción y video Girl From Rio" explicó Anitta.

Girl From Rio acumuló más de 13 millones de reproducciones en Spotify y 20 millones de vistas en el video musical oficial. Para celebrarlo, la solista interpretó esta canción en el Today Show de NBC y en Jimmy Kimmel LIVE! de ABC. También subió al escenario del primer especial televisivo de la Latin GRAMMY Celebra: Ellas y Su Música en Univision.

Ofreciendo una oda atrevida y sexy a las damas de su ciudad natal, pícaros e ingeniosos dan paso al gancho cantable inmediatamente, "Chicas calientes de donde soy. No parecemos modelos. Líneas bronceadas, grandes curvas y la energía brilla, te enamorarás del verdadero Río" ("Hot girls where I’m from. We don’t look like models. Tanned lines, big curves, and the energy glows, you’ll be falling in love with the real Rio").

En el vídeo Anitta se pone un traje de baño de lo más sexy de la era de los cuarenta representando una mujer sensual en el timón de un avión de la Segunda Guerra Mundial y se lanza a una rutina impresionante rodeada de marineros enloquecidos con ella. Avanzando rápidamente hacia los tiempos modernos, ofrece al público una mirada al mejor día de playa en Río.

Actualmente, Anitta está dando los toques finales a su álbum debut para Warner Records junto con su equipo de management S10 Entertainment. Este álbum llevará por título Girl from Rio. Será el quinto trabajo discográfico de su carrera y se ha grabado en inglés, español y portugués.