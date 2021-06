Olivia Rodrigo responde de la mejor manera posible a una acusación de plagio

Olivia Rodrigo se ha convertido, por méritos propios, en una de las artistas más importantes del 2021 y en una de las artistas emergentes más populares de todo el mundo. Tanto es así que no le faltan las habituales y tradicionales acusaciones de plagio que siempre acompañan al éxito.

Sin embargo la solista estadounidense ha contestado de la mejor manera posible: reconociendo la influencia de la artista que ha inspirado su portada y haciéndolo de manera pública para evitar cualquier rumorología. Y todo ello hablándolo directamente con la propia 'afectada'.

Porque todo esto comenzó en el perfil oficial de Courtney Love cuando la cantante que fuera líder de Hole publicaba en su cuenta un mensaje con un texto que pretendía ser viral pero que desde luego escondía un importante trasfondo como suele suceder en situaciones similares.

Comparando las dos imágenes en las que ambas aparecen con un vestido, un ramo de flores, una diadema / corona, un ramo de flores y el rímel corrido después de llorar parece claro que la similitud entre la portada de Sour de Olivia Rodrigo y la de Live through this de Hole existe (aunque estaría por ver si se puede registrar el hecho de llorar en una graduación).

"Encuentra la diferencia. #Gemeleando" 🥸@oliviarodrigo 😉👸👸 escribía Courtney Love. Olivia no tardó en responder: "Te amo mucho, a ti y a Live Through This". La contestación se ganó el corazón de Courtney: "Olivia, no pasa nada. mi floristería favorita está en Notting Hill, Londres. ¡Escríbeme para más detalles! Esperando leer tu carta".

No es la primera vez que Olivia Rodrigo es acusada de inspirarse en la estética de otras artistas para lanzar su carrera discográfica a nivel visual. Tal vez el más llamativo sea el que ha recibido y sigue recibiendo por parte de Pom Pom Squad que en las redes sociales ha mostrado sus curiosas coincidencias.