Lola revela en ‘Supervivientes 2021’ su “oscuro secreto”: vender bragas usadas por internet

Está claro que, si a Supervivientes 2021 se refiere, Lola es una de las concursantes que más ha demostrado a lo largo de estos últimos tres meses. Después de ser la primera expulsada de la edición y forjar una amistad de lo más fuerte con Palito Dominguín, resistía hasta la unificación y llegaba hasta la semifinal.

Ahora, en el programa en el que se ha declarado finalista y se ha librado de la nominación, su nombre ha resonado por otras razones más allá de logros. Era en la recompensa de la primera prueba, en la que Olga Moreno debía juzgar sus secretos más oscuros para acompañarla en su comida -un costillar con patatas fritas-.

Gracias a su confesión, Lola ha conseguido convencer a su compañera de merecer el premio. Y el secreto ha dejado de piedra a más de uno:

RT si te ha gustado más la ropa interior de Lola #SVGala15 pic.twitter.com/ugPvnumSpD — Supervivientes (@Supervivientes) July 15, 2021

Aclarando que la gente más importante de su entorno lo sabe -entre ellos su madre y primer novio, aunque detallaba que no era el que vimos en La Isla de las Tentaciones-, la concursante se lanzaba a contar uno de sus secretos mejor guardados. "Una vez vendí bragas por Internet", confesaba.

Lara Álvarez le preguntó si se trataba de ropa interior suya, a lo que ella respondió que sí. Entre risas, Jorge Javier le contestaba que eso era "tener olfato comercial", y luego le dejaba claro que no era nada fuerte. Pero ese no fue el primer secreto que lanzaba durante la noche.

Al poco de explicar las normas de la prueba, la superviviente confesaba su fantasía de realizar un trío con su novio y otra chica. Algo en lo que el presentador ha tenido que intervenir no para reconducirla en las normas de la prueba, sino para aclararle que eso no tiene nada de "oscuro secreto" ni algo de lo que avergonzarse a la hora de confesarlo.

Su honestidad le ha valido para terminar compartiendo el premio junto a Olga y Alejandro Albalá, disfrutando durante dos minutos de todas las costillas con patatas fritas que pudiesen comer sin límite. Los compañeros sin recomensa, en contraste, apartaban la mirada para evitar ver el festín que ellos no podían disfrutar por tener secretos más suaves que Lola -Melyssa ha confesado que espiaba a sus padres de pequeña y Gianmarco, que robaba chuches, entre otros-.

Una vez de vuelta en la Palapa, Lola ha vuelto a ser preguntada por el tema y ha sido de lo más sincera. "Si en su día me dicen que unas bragas me iban a costar un costillar… no me lo creo", empezaba a contestar a Jorge Javier. Para acabar, lo hacía con un tajante mensaje: "El que se ha llevado mis bragas, pues estará disfrutándolas también", decía entre las risas y aplausos del público.

Bragas aparte, Lola consiguió librarse de la nominación gracias a la estrategia de Gianmarco. La superviviente será una de las cinco finalistas que lucharán por la victoria en Madrid la semana que viene. ¿Quién se llevará el premio?