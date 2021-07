Can Yaman se lanza al mundo de la cosmética y lo anuncia luciendo abdominales

A estas alturas no sería ninguna locura afirmar que Can Yaman se ha convertido en uno de los actores más deseados y considerados más atractivos a nivel internacional del momento. Y eso es algo de lo que el galán turco por excelencia (al menos, el pionero) y uno de los principales impulsores de las telenovelas otomanas en nuestro país es consciente, por lo que ha decidido explotarlo al máximo en su última campaña publicitaria.

Por si las temperaturas no fueran lo suficientemente altas a estas alturas del verano, el actor se ha dispuesto a desabrocharse la camisa y quedarse con el torso descubierto con el único objetivo de promocionar su nuevo lanzamiento empresarial: su propio perfume.

El protagonista de la serie Dolunay y próximo Sandokan se ha lanzado así al mundo de la cosmética con una fragancia que ha creado él mismo de la mano, nada más y nada menos que, de la firma Dolce & Gabbana y a la que ha llamado Manía. Un perfume que la propia web define como "fuerte, intenso y dulce como una fresa" y que, a pesar de que saldrá a la venta el 15 de septiembre, de momento ya se puede reservar a través de la página de la marca por un precio de 84 euros. Eso sí, aunque por el momento únicamente estará disponible en Italia – país con el que recordemos Can Yaman está fuertemente vinculado, más si cabe desde que mantiene una relación sentimental con la presentadora Diletta Leotta – la marca ha asegurado que "el Amor no tiene fronteras: pronto llegará a todas partes". Por lo que los interesados en saber a qué huele Can Yaman tendrán que esperar aún un poco para poder comprobarlo en su propia piel.

Pero, más allá de cómo es el olor de la fragancia, han sido las fotos promocionales del perfume lo que ha causado un auténtico furor en las redes sociales del actor. Algo que, a juzgar por cómo son las instantáneas en las que Can Yaman no se corta a la hora de lucir los abdominales de su torso, era de esperar. De hecho, tan solo hace falta echar la vista atrás para recordar el fenómeno que causó, sin ir más lejos en un aeropuerto de nuestro propio país, cuando nos visitó en noviembre de 2019.

Con su característica barba y varios looks diferentes (en algunos más peinado y arreglado y en otros con el cabello más revuelto y desenfadado) Can Yaman se ha abierto la camisa dispuesto a perfumarse con Manía. Unas fotos que han dejado sin aliento a sus fans incondicionales y sobre las que, para que no quede ninguna duda, él mismo aclara en sus hashtags que están libres de filtros. Noticia que probablemente ha causado algún que otro disgusto ahora que parece que el actor pasará próximamente por el altar.

No sabemos si el perfume de Can Yaman será o no un éxito en ventas pero lo que está claro es que la campaña publicitaria en redes sociales, desde luego, ha impactado.