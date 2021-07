Día de la amistad: 7 series perfectas para todo tipo de amigos

Dicen que “quién tiene un amigo tiene un tesoro” y eso es algo que la ficción ha sabido plasmar de maravilla. Como cada 30 de julio, se celebra el Día de la Amistad, una fecha para remarcar lo importante que es rodearse de personas que nos entiendan, incondicionales, los de siempre o nuevos, pero buenos amigos, al fin y al cabo. Por eso, en un día tan especial, no solo te proponemos algunas canciones para dedicar a tu mejor amigo o amiga o canciones para celebrar la amistad en cualquiera de sus formas, sino que, ¡también tenemos las series que demuestran que la amistad no tiene límites!

Valeria

La serie española de Netflix y basada en los libros de Elísabet Benavent es para muchos el Sexo en Nueva York made in Spain pero, comparaciones (y romances) aparte, el verdadero hilo conductor en la trama de Valeria es la relación de amistad que une a sus cuatro protagonistas. Todas ellas muy diferentes entre sí, este grupo es una muestra de respeto, de sororidad y de cómo las verdaderas amigas están siempre ahí, aunque las cosas no vayan del todo bien. Su segunda temporada llegará a la plataforma el 13 de agosto y, en su tráiler Valeria (Diana Gómez) describe así la relación con sus amigas Lola (Silma López), Carmen (Paula Malia) y Nerea (Teresa Riott): "A veces se me olvida deciros que vosotras sois mi mejor historia de amor". ¿Acaso hace falta alguna prueba más que confirme que es una serie perfecta para celebrar el Día de la amistad?

Imprescindibles para el 13 de agosto: el grupo de WhatsApp de tus amigas a mano y una tarrina de helado. #ValeriaNetflix pic.twitter.com/CD3WPgSQGG — Netflix España (@NetflixES) July 12, 2021

Sex Education

Una serie sobre amistad en el siglo XXI, con la diversidad por bandera (en cuanto a lugar de procedencia, clase social, religión u orientación sexual) y dejando todos los prejuicios a un lado. Aunque claro, no esperábamos menos de una serie de instituto en la que el sexo es un elemento central de la trama. Otis (Asa Butterfield) y Eric (Ncuti Gatwa), amigos desde niños, son inseparables a pesar de tener un carácter completamente opuesto y pese al paso del tiempo. Pero ellos no son el único gran ejemplo de la serie, en la que se tocan temas como un grupo de chicas que se unen contra un caso de acoso sexual, el rechazo o la necesidad de cariño de sus personajes. La tercera temporada se estrenará el 17 de septiembre.

Yo Nunca

Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan) es una adolescente y la primera generación estadounidense de una familia india cuyo máximo objetivo es ser la más popular del instituto. Sin embargo, sus tradiciones, orígenes y familia le complicarán la vida en más de una ocasión. A su lado se encuentran sus dos inseparables amigas: Fabiola, de ascendencia latina y Eleanor, de procedencia asiática, en un ejemplo más de la tendencia de las series de televisión hacia la diversidad. Y aunque Devi y su amor por Paxton (Darren Barnet) es la trama principal, sus amigas se encargan de abrirle los ojos, de hacerle ver que sus problemas también son importantes e, incluso, de darle un toque de atención cuando sienten que su amiga les está dejando en segundo plano. La segunda temporada aterrizó en Netflix el pasado 15 de julio.

🥁🥁 La (futura) chica más popular de Sherman Oaks ha vuelto. La segunda temporada de #YoNunca ya disponible 🥁🥁 pic.twitter.com/hR1Wc8Q09s — Netflix España (@NetflixES) July 15, 2021

Friends

El clásico por excelencia en lo que a series sobre amistad se refiere. Rachel, Chandler, Mónica, Phoebe, Ross y Joey siguen siendo todo un referente cuando hablamos de grupos de amigos y una buena muestra de ello es el éxito que aún a día de hoy continúa cosechando esta serie. Además, por si fuera poco, su relación traspasó la pantalla y crearon una increíble conexión entre ellos, incluso rozando los límites de la amistad, tal y como confesaron Jennifer Aniston y David Schwimmer. ¿Aún no has visto su capítulo especial de aniversario?

La serie producida por Selena Gómez va mucho más allá de los problemas cotidianos de instituto y toca temas tan profundos de los jóvenes como la salud mental, la violencia sexual, las drogas, las relaciones familiares y amorosas y, por supuesto, el suicidio. Un proceso de aprendizaje y crecimiento personal en el que los amigos aparecen como una parte fundamental.

H2O

Si tienes más de veinte años seguramente recuerdas a Rikki, Emma y Cleo, las sirenas de H2O, tres amigas incondicionales unidas por un gran secreto: cada vez que tienen contacto con el agua se transforman en sirenas.

Lo que el pulpo me enseñó

La amistad también tiene cabida en el género documental y, en este caso, con una relación de lo más original entre un hombre y un pulpo. Ganador del Oscar a Mejor Documental, narra la historia del cineasta y buceador Craig Foster y la relación que entabla con un pulpo con el que se encontraba en las costas de Sudáfrica. Una increíble historia de amistad al nivel de cualquier película sobre hombres y perros.

¡Feliz Día de la Amistad!