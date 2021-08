La primera imagen de la serie El Señor de los Anillos que ha vuelto loco a los fans

¿Es Galadriel? ¿Son Los Dos Árboles? Pero, la serie de El Señor de los Anillos ¿no iba a ir sobre Sauron? Los seguidores del universo Tolkien han enloquecido durante toda la tarde-noche del lunes 2 de agosto cuando Amazon decidió desvelar la primera imagen de la serie sobre The Lord of the Rings que ya tiene fecha de estreno: 22 de septiembre de 2022.

Esta mastodóntica producción va camino de batir todos los récords y todavía falta más de un año para su estreno. Porque el presupuesto inicial para poner en marcha el mayor estreno televisivo de la historia de esta plataforma está rozando ya los 500 millones de dólares y eso que solo se ha confirmado la primera temporada compuesta por 8 capítulos (esperamos que al menos cada uno de ellos tenga más de una hora de duración... para rentabilizar la inversión ¡vaya!).

Y todo ello sin tener en cuenta los más de 250 millones de dólares que tendrá que desembolsar por los derechos de la obra de J.R.R. Tolkien. Pero nada que nos pueda extrañar teniendo en cuenta que según los rumores los dos primeros episodios los rodará el director J.A. Bayona y funcionarán como una producción casi independiente con respecto a la serie. ¿Tendrá algo eso que ver con el hecho de que la imagen promocional parezca referirse a un tiempo anterior al de Sauron que iba a centralizar el argumento?

Según la sinopsis oficial la serie de El Señor de los Anillos tendrá lugar en la "Segunda Era de la historia de la Tierra Media", lo que la convierte en una precuela ubicada miles de años antes de lo que sucedió en las trilogías ya narradas: El Señor de los Anillos y El Hobbit. "Llevará a la pantalla por primera vez las heroicas leyendas de la historia de la Segunda Edad de la Tierra Media. Este épico drama tiene lugar miles de años antes de los eventos de El Hobbit y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, y llevará a los espectadores a una era en la que los grandes poderes fueron forjados, los reinos se alzaron en gloria y cayeron en ruina, improbables héroes fueron probados, la esperanza colgó del más fino de los hilos y el mayor villano que ha salido de la pluma de Tolkien amenaza con llevar a todo el mundo en tinieblas. Desde las oscurísimas profundidades de las Montañas Nubladas a los majestuosos bosques de la capital elfa de Lindon, a la espectacular isla del reino de Númenor y los confines lejanos del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que vivirán mucho después de irse".

Imposible confirmar si en ese salto temporal hacia atrás esa mujer blanca que camina hacia el horizonte puede ser nuestra Galadriel. Tampoco lo podemos hacer si echamos un vistazo al reparto de la serie que Amazon ha confirmado ya que de momento el casting original confirmado está formado por Alex Tarrant, Will Fletcher, Amelie Child-Villiers, Beau Cassidy, Leon Wadham, Sara Zwangobani, Lenny Henry, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Benjamin Walker, Cynthia Addai-Robinson y Simon Merrells, Benjamin Walker, Ian Blackburn, Kip Chapman, Robert Aramayo, Charles Edwards, Dylan Smith, Cynthia Addai-Robinson, Anthony Krum, Maxime Cunliffe, Nazanin Boniadi, Maxim Baldry, Joseph Mawle, Trystan Gravelle, Ema Horvath, Thusitha JJayasundera, Fabian McCallum, Geoff Morrell, o Markella Kavenagh, entre otros.

Precisamente Benjamin Walker quiso dejar claro a todos los futuros espectadores que es mejor no conocer detalles de lo que nos espera: "La gente nunca ha visto lo que estamos haciendo. Será emocionante. Incluso el más mínimo indicio sobre hacia dónde podría ir o qué podría ser, simplemente les quitará esa poca alegría al verla por primera vez".