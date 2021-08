15 miniseries de Netflix que podrás empezar y acabar estas vacaciones

El refranero español dice que 'veraneando se pasa el tiempo volando' y sabemos que es totalmente cierto. Por eso creemos que, aunque estés disfrutando de unos merecidísimos días libres es posible que si has llegado hasta aquí sea porque estás buscando inspiración para encontrar algo que ver durante estos momentos de descanso pero que no te comprometa a la vuelta a la rutina. ¿Y qué mejor para ello que las miniseries?

Si te has decidido por estos formatos cortos de series para pasar este verano de 2021 pero todavía no has encontrado el título que más se adapta a lo que busca, desde LOS40.com te contamos cuáles son las series cortas que mejor están funcionando en los últimos meses en Netflix, de qué van y cuanto tiempo tardarías en acabarlas si las ves del tirón o a un ritmo de un capítulo por día:

1. Alguien tiene que morir

Esta serie protagonizada por Ester Expósito y Alejandro Speitzer narra los dramas que azotaron a una familia adinerada durante el franquismo y cómo estos tienen que lidiar con los rumores que señalan que su hijo es homosexual.

Alguien tiene que morir | Tráiler oficial | Netflix

Esta serie tiene solo tres capítulos por lo que podrías verla en tres días o en algo menos de tres horas si lo haces en modo maratón.

2. La Serpiente

Esta miniserie británica de suspense está siendo toda una revelación este verano. Se trata de una historia basada en hechos reales que narra cómo el asesino Charles Sobharaj se ensaña con los turistas de la ruta hippy del sur de Asia en la década de los 70.

La Serpiente | Tráiler oficial | Netflix

La Serpiente tiene siete capítulos que duran unos 58 minutos, por lo que podrás verla en una semana o en algo menos de siete horas.

3. Maniac

Otra de als miniseries estrella de Netflix es Maniac. Esta ficción protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill y Justin Theroux parte con dos desconocidos que se conocen en un ensayo clínico y acaban estableciendo una curiosa relación de amistad.

MANIAC | Tráiler | Netflix

Maniac tiene 10 capítulos de unos 40 minutos, por lo que podrás verla en aproximadamente seis horas.

4. Tiger King

Si no viste Tiger King durante el confinamiento estricto que vivimos el pasado 2020, este verano es tu gran oportunidad. Este surrealista documental narra la vida de Joe Exotic, un americano enamorado de los tigres y demás animales exóticos que decide abrir su propio zoo y que se ve salpicado por una trama delictiva que llega a parecer ficción.

Tiger King (en ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix España

El documental Tiger King tiene ocho capítulos de unos 40 minutos cada uno, por lo que podrás verlo en unas cinco horas y media.

5. Gambito de Dama

Si todavía no la has visto, no sabemos a qué estás esperando. Gambito de dama enamoró a todo el mundo en el momento de su estreno y sigue siendo capaz de conquistar a todo aquel que se sienta delante de una pantalla para verla. Esta historia que plasma como una niña prodigio se acaba convirtiendo en la reina del ajedrez ha hizo aumentar las ventas de los tableros... ¡Con eso está todo dicho!

Gambito de dama (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Gambito de dama tiene siete capítulos que duran entre 67 y 40 minutos, por lo que en unas siete horas ya la habrás visto entera.

6. Los favoritos de Midas

Además de Alguien tiene que morir, Los favoritos de Midas es otra de las miniseries españolas que merecen un hueco en esta lista. Esta ficción cuenta cómo un millonario magnate del mundo de la comunicación con buenas intenciones es chantajeado por un grupo que parece invisible.

Los favoritos de Midas | Tráiler oficial | Netflix

Los favoritos de Midas tiene seis capítulos se pueden ver en algo más de cinco horas.

7. El inocente

Otra miniserie que merece un puesto en este listado también es española: El Inocente. Con Mario Casas al frente de esta ficción narra cómo la vida se le trunca al joven Mat después de que al verse involucrado en una pelea mate por accidente a otro chico. Eso sí... eso es solo el principio.

El inocente | Tráiler oficial | Netflix

El Inocente tiene ocho capítulos que duran entre 49 y 71 minutos, por lo que podrás verla en unas ocho horas.

8. Inconcebible

Inconcebible es otra miniserie de Netflix inspirada en hechos reales. Esta historia cuenta cómo una joven acusada de mentir sobre una violación tiene que defenderse mientras dos inspectores de la Policía investigan una serie de ataques similares.

Inconcebible | Tráiler oficial | Netflix

Esta serie cuenta con ocho episodios de entre 43 y 58 minutos, por lo que podrás verla completa invirtiendo algo menos de siete horas y media.

9. Así nos ven

Basada en hechos reales, Así nos ven es una miniserie de Netflix en la que se narra cómo cinco adolescentes afroamericanos de Harlem se ven atrapados en una pesadilla cuando les acusan injustamente de protagonizar un ataque en Central Park.

When They See Us (2019) Netflix Serie Tráiler Oficial Subtitulado

Esta serie tiene cuatro capítulos de entre 64 y 88 minutos, por lo que puedes visionarla en cinco horas.

10. Una mujer hecha a sí misma

Otra miniserie que merece un hueco en esta lista es Selfmade o Una mujer hecha a sí misma, una serie basada en la realidad que cuenta cómo una humilde lavandera afroamericana da forma a su propio imperio a través de una empresa de productos de belleza.

Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma | Tráiler oficial VOS en ESPAÑOL | Netflix España

Esta serie la puedes ver en menos de 3 horas y media ya que solo cuenta con cuatro capítulos de entre 45 y 49 minutos.

11. El desorden que dejas

La última serie española en sumarse a este listado es El desorden que dejas. Esta ficción trata la historia de Raquel, una profesora que llega a un instituto para sustituir a una docente que se ha quitado la vida y allí se encuentra con muchas situaciones inesperadas.

El desorden que dejas | Tráiler oficial | Netflix

El desorden que dejas tiene 8 capítulos que van desde los 35 minutos hasta los 52 y puede verse al completo en algo más de seis horas.

12. Alias Grace

Si eres de los que buscan una miniserie de época Alias Grace te puede encajar perfectamente. Esta ficción basada en la novela de Margaret Atwood plasma cómo un psiquiatra trata de exculpara a una asesina alegando razones de salud mental.

Alias Grace | Official Trailer [HD] | Netflix

Alias Grace tiene seis capítulos de unos 45 minutos. Verla completa lleva cuatro horas y media.

13. Jeffrey Epstein, asquerosamente rico

Si buscas un documental esta opción te puede encajar. En Jefrrey Epstein, asquerosamente rico, las víctimas del magnate narran en primera persona los abusos que sufrieron mientras Epstein montaba una red piramidal del sexo sin moverse de su mansión de Palm Beach.

Jeffrey Epstein: Filthy Rich | Official Trailer | Netflix

Esta miniserie documental tiene cuatro capítulos de unos 55 minutos, por lo que se puede ver entera en menos de cuatro horas.

14. Wild Wild Country

Otra de las grandes miniseries documentales que se pueden encontrar en Netflix es Wild Wild Country. Aunque a veces parezca ficción por lo surrealista de algunas situaciones este formato narra cómo el gurú espiritual Bhagwan Shree Rajneesh —más conocido como Osho— trasladó en los 80 a su ashram desde India hasta Oregón (EEUU).

Wild Wild Country | Official Trailer [HD] | Netflix

Esta miniserie documental tiene seis capítulos de unos 65 minutos, por lo que para verla tendrás que invertir unas seis horas y media.



15. Unorthodox

La última pero no menos importante miniserie de este listado es Unortodox. Si todavía no has visto esta ficción no sabemos a qué estás esperando. En ella se plasma la historia real de Deborah Feldman, una joven de 19 años se escapa de su comunidad judía ortodoxa en Nueva York para trasladarse a Berlín.

Unorthodox Temporada 1 (2020) Netflix Serie Tráiler Oficial Subtitulado

Esta serie tiene únicamente cuatro episodios y la puedes ver completa en menos de cuatro horas.