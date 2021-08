Kit Harington se sincera sobre la depresión y su adicción a las drogas: “Pensé en el suicidio”

El actor que dio vida al inconfundible Jon Snow en Juego de Tronos, al igual que otras estrellas mundiales como Simone Biles, se ha sincerado sobre su salud mental y los problemas que le ocasionó.

"Pasé por momentos horribles", confesó Kit Harington en una entrevista para The Sunday Times. Ser uno de los protagonistas del fenómeno de HBO no fue un camino fácil, más bien todo lo contrario: las batallas que tuvo que librar detrás de las cámaras fueron mucho más duras que las de su personaje.

"Las cosas que me pasaron desde que Juegos de Tronos terminó y también durante la serie fueron traumáticas e incluyeron alcohol", afirmó el intérprete, quien acudió a una clínica de rehabilitación en Connecticut (EE. UU.) que le costó 95 mil dólares al mes.

Por otro lado, su respuesta fue rotunda tras ser preguntado si el suicidio pasó por sus pensamientos: "sí, por supuesto que lo pensé. Atravesé periodos de depresión en los que habría hecho cualquier cosa"

Cambio de vida: casado y padre de su primer hijo

Después de superar esta etapa tan oscura, Kit lleva dos años y medio sin beber y está felizmente casado con la actriz Rose Leslie. Todos la recordamos con cariño por su papel en la adaptación de los libros de George R. R. Martin, donde mantuvo una relación amorosa con el que ahora es su marido.

Kit Harington y Rose Leslie, en Los Ángeles, en enero de 2020 / Bauer-Griffin/GC Images/Getty Images

Además, acaban de ser padres de su primer hijo y no pueden estar más contentos: "lo que más me sorprende de ser padre es descubrir que los tres formamos una unidad juntos. Cada día crece y va cambiando, y también hace que me cambie a mí mismo. Es algo maravilloso". ¡Qué alegría verlos así!

Harington se muestra muy orgulloso de haberse abierto en torno a sus días más difíciles, y espera que su confesión pueda ayudarle a más gente en el año en el que hará su debut en Marvel (4 de noviembre en Eternos).

Antes de que tenga lugar su esperada participación en el Universo Cinematográfico de Marvel, lo veremos en la segunda temporada de Modern Love. La serie llegará a la plataforma Amazon Prime este mismo viernes, 13 de agosto.