El misterioso papel que Rihanna nunca interpretó

Rihanna ha demostrado en sobradas ocasiones que es una artista repleta de talento y capaz de brillar en cualquier terreno: ya sea el de la música, la televisión, la moda o la cosmética. En el cine aún no ha demostrado su versatilidad ya que todos sus papeles hasta la fecha han sido duramente criticados (Guava's Island, Ocean's 8).

Sin embargo, la solista de Barbados tenía una oportunidad para haber disfrutado de una nueva experiencia en el séptimo arte. Un personaje creado ex professo para ella y que sin embargo nunca llegó a interpretar.

¿Problema de agenda? ¿Falta de acuerdo económico? ¿Un papel que no le gustaba? Lo cierto es que probablemente nunca sepamos la razón de por qué Riri nunca llegó a dar vida a ese personaje después de que durante el último año y medio de rodaje nunca hayamos sabido de ello.

Rihanna era la primera opción para interpretar ese papel dentro de la película dirigida por Leo Carax. Un musical que cuenta con Adam Driver y Marion Cotillard como sus protagonistas principales. Según ha contado el director a USA Today "lo habían escrito específicamente para ella".

Los guionistas Ron Mael y Russel Mael habían sido los encargados de incluir una secuencia en la que la cantante compartía plano con la hija de los dos protagonistas de la película y que da nombre al film: "Cuando la pequeña Annette se hace famosa, había un dúo entre ella y el muñeco y Rihanna se siente eclipsada por él".

Por las explicaciones del realizador al citado diario estadounidense no termina de quedar claro si las escenas se rodaron o no. Según esta fuente, fue el representante de Rihanna el que anunció antes del estreno que la cantante no formaría parte del elenco final sin dar más explicaciones.

Fue entonces cuando el director decidió eliminar la secuencia citada. Un misterio que quizá nunca se resuelva. Casi idéntica a la gran pregunta que llevamos años sin poder saber: ¿Cuándo publicará Rihanna su nuevo disco?

Annette cuenta la historia de Henry, un comediante con un gran sentido del humor, y Ann, una cantante de fama internacional. Delante de las cámaras son una pareja feliz y llena de encanto. El nacimiento de su primera hija, Annette, cambiará sus vidas para siempre.