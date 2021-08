Las otras confesiones de Beyoncé, además de su nuevo disco

Beyoncé ha sido la gran protagonista de la semana gracias a su entrevista para la portada de la revista Harper's Bazaar. En ese reportaje la solista estadounidense confirmó que lleva el último año y medio trabajando en el estudio de grabación para dar vida a su nuevo proyecto musical. Pero no ha sido su única revelación sorprendente.

Tal vez la más dura para ella haya sido confesar que ha padecido insomnio durante muchos días de los últimos años. Una situación que explica ha llegado a afectar a su salud mental por la que está muy enfocada y concentrada en cuidarla.

"Creo que, como tantas otras mujeres, he sufrido demasiado la presión de ser el gran pilar de mi familia y de mi compañía, y hasta hace poco no era consciente del impacto que todo eso ha tenido en mi salud mental y en mi bienestar físico. No siempre me he puesto a mí misma como prioridad" explicaba Beyoncé durante la entrevista.

Años de insomnio después de haberse convertido en madre al mismo tiempo que la exigencia en su carrera musical seguía aumentando dada la gigantesca competencia en la industria. "En el pasado, pasaba demasiado tiempo haciendo dieta, con la idea errónea de que cuidar de uno mismo significaba hacer ejercicio y ser demasiado consciente de su cuerpo".

La falta de sueño le ha cambiado su perspectiva: "Personalmente llevo años sufriendo insomnio, que está muy ligado a que me he pasado media vida saliendo de gira. Esos años en los que no he dejado de bailar en tacones han afectado a mis músculos. El estrés en mi pelo y en mi piel, de tanto spray, tintes y del calor de la plancha ha sido tremendo. Eso de llevar maquillaje mientras no paras de sudar en el escenario también tiene un precio. Mi salud, la forma en que me siento cuando me despierto por la mañana, mi tranquilidad, la cantidad de veces que sonrío, lo que le doy a mi mente y mi cuerpo, estas son las cosas en las que me concentro ahora".

La cantante explica que ha recurrido con frecuencia a algunos remedios naturales como la miel para intentar conciliar el sueño. En los últimos años parte de su entorno le descubrió otras hierbas medicinales por lo que la intérprete ha decidido abrir su propia línea de negocio.

Porque Beyoncé ha abieerto su propia granja de cannabis despues de descubrir el CBD, un ingrediente activo derivado de esta planta conocido por su efecto relajante y sin efecto narcótico. “He visto sus beneficios sobre el dolor y la inflamación. Me ha ayudado a aliviar mis noches inquietas y la inquietud que acompaña a la incapacidad de conciliar el sueño".