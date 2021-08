¿Puedes encontrar el helado que no se repite? Este acertijo visual de Dudolf te pondrá a prueba

Dudolf no deja de ponerte a prueba. El ilustrador húngaro Gergely Dudás, más conocido por su nombre artístico 'Dudolf' o su apodo, 'el rey de los acertijos visuales', no deja de publicar en su blog y sus redes sociales retos para que, sus seguidores y todo aquel que se acerque sus perfiles, pueda disfrutar retándose a sí mismo con una prueba de agilidad mental.

En este caso, el artista plantea un acertijo visual clásico basado en encontrar un elemento único dentro de una serie de formas similares. Concretamente, Dudolf ha plasmado en su dibujo alrededor de 70 helados con diferentes formas y patrones. Todos estos se pueden emparejar entre sí gracias a los patrones con los que están coloreados, pero uno es totalmente diferente al resto y por lo tanto, no tiene compañero.

¿Eres capaz de encontrar en esta serie al helado único?

¿No has sido capaz de encontrarlo?

Tranquilo, el reto es difícil. Por eso, si no has sido capaz de encontrarlo desde LOS40.com queremos darte algunas pistas. Intenta resolver el acertijo leyendo primero solo la pista 1 y si no lo consigues, pasa a continuación a la pista 2.

Pista 1

Si has llegado hasta aquí es porque te está costando un poco localizar ese helado único en su especie. Tranquilo, te vamos a dar una pista. El helado que buscas no es cucurucho, así que, si quieres, puedes eliminar este tipo de dulces de tu radar.

Pista 2

¿Con lo del cucurucho no ha sido suficiente? De acuerdo, te damos otra pista para que sigas jugando: en el helado que buscas no hay rastro del color naranja. En esta ocasión Dudolf se ha decantado por crear un helado único que no lleva el sabor de este cítrico tan valenciano.

El resultado del acertijo visual

¿No has sido capaz de hallar la solución con las dos pistas anteriores y estás cansado de buscar la respuesta correcta? Aquí te traemos la solución: El helado que buscas es el tercero si empiezas a contar, de abajo a arriba, por la esquina inferior derecha. ¿Lo ves? Es un helado de manzana y fresa que tiene el color verde abajo y el rosa arriba. ¡Fíjate bien en el dibujo porque no hay ninguno como este!

Más retos visuales para pasar el rato y ejercitar tu agilidad

Por si te has quedado con ganas de más después del reto del helado, aquí te dejamos otros juegos con los que retar a tu cerebro que creemos que pueden gustarte: