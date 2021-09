Regé Jean-Page hace su primera aparición en público con su novia

Su aparición en Los Bridgerton interpretando el papel del Duque de Hastings le valió a Regé Jean-Page el título de “uno de los hombres más buscados del año”. Una serie que ha llevado al actor a lo más alto, catapultándole a la fama, también dentro del mundo de la moda, y que le ha abierto la posibilidad de convertirse, nada más y nada menos que, en el próximo James Bond.

Después de despertar muchos suspiros alrededor de todo el mundo gracias a la producción de Netflix, no fueron pocas las voces que lo relacionaron sentimentalmente con su compañera de rodaje, Phoebe Dynevor. Sin embargo, no tardamos mucho en descubrir que no era Daphne Bridgerton quien ocupaba el corazón del intérprete británico cuando fue pillado junto a una chica completamente anónima (ya no tanto) llamada Emily Brown.

Una relación que se confirma ahora con un importante paso adelante para sus protagonistas: Regé Jean-Page ha hecho su primera aparición en un acto público en compañía de Emily Brown. Una noticia que probablemente haya roto tantos corazones alrededor de todo el mundo como el anuncio de que el duque no estará en la segunda temporada de Los Bridgerton. Ha sido en la gala de entrega de premios de la revista GQ en su versión británica, celebrada el pasado 1 de septiembre en la Tate Modern. Un evento al que el actor y su novia llegaron muy elegantes, cada uno con su respectivo traje, y paseando su amor de la mano.

Regé Jean-Page y su novia, Emily Brown / Getty Images / Photo by Ricky Vigil M/GC Images

¿Quién es la novia de Regé Jean-Page?

No es mucha la información que se tiene hasta el momento sobre Emily Brown, la actual pareja del actor. Sobre todo porque no tiene perfil en ninguna red social, algo cuanto menos llamativo a día de hoy y que dificulta bastante las tareas de stalkeo. Tampoco se tiene constancia sobre cómo se conocieron, ni cuánto tiempo llevan juntos, aunque teniendo en cuenta la presentación oficial con la que han arrancado septiembre, todo parece que el romance va muy en serio. Tanto, que ya hay algunos medios británicos que hablan de la posibilidad de que la pareja se haya comprado una casa conjunta.

Entre los datos relevantes sobre la novia de Regé Jean-Page, se sabe que se dedica al mundo de la comunicación y publicidad y que ha realizado trabajos como copywriter para importantes marcas internacionales. Además, juega al fútbol y lo hace con fines benéficos, ya que, colabora con la organización Football Beyond Borders, que usa el deporte como medio de apoyo a personas jóvenes en riesgo de exclusión social.