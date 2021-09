Jennifer Aniston revela cómo debe ser un hombre para conquistarla

Por mucho que los fans de Friends se hicieran ilusiones con un posible romance entre Jennifer Aniston y David Schwimmer, la realidad es que la actriz que dio vida a Rachel Green durante diez temporadas continúa soltera desde que en el año 2018 rompiera su noviazgo con Justin Theroux y tras su sonado divorcio con Brad Pitt.

En plena promoción de la segunda temporada de The Morning Show, Jennifer Aniston ha concedido una entrevista a la revista People en la que ha hablado sin tapujos sobre su vida sentimental, algo que no suele ser habitual en la intérprete. Para sorpresa de todos sus fans, la actriz ha dicho alto y claro que ahora mismo está abierta a encontrar el amor y, por si eso no fuera suficiente, ha añadido que le encantaría que el próximo hombre que llegase a su vida no fuera una persona famosa y que estuviera alejada del universo de Hollywood, pese a las complicaciones que eso podría traer por su profesión, como largos viajes o pérdida de privacidad.

Cuando la periodista le ha preguntado a la actriz si ella cree que una relación así podría llegar a funcionar, Jennifer Aniston ha respondido de forma decidida: "Absolutamente. Por supuesto que creo que podría funcionar, eso es precisamente lo que estoy esperando”, avanzaba inesperadamente. “No tiene por qué ser alguien que pertenezca a este mundillo. Estaría bien que no lo fuera. Creo que las relaciones entre figuras públicas y no públicas pueden funcionar. Quiero decir, ha sucedido. Eso sería bueno para mí”.

Además y explayándose en su contestación, la protagonista de Friends ha dado las claves sobre qué es lo que busca exactamente en un hombre en este momento de su vida y resulta que sus requisitos son de lo más comunes y coherentes, totalmente alejados de extravagancias: "Estoy interesada en encontrar una pareja fantástica y tan sencillo como llevar una vida agradable y divertirme con él. Eso es todo lo que deberíamos esperar. No tiene que estar grabado en piedra en documentos legales", ha explicado dejando claro que casarse no está entre sus planes de futuro.

Jennifer Aniston no quiere apps para encontrar pareja

Ni Tinder, ni Raya (la app para ligar que utilizan las celebs más famosas), Jennifer Aniston quiere un romance con un principio a la antigua usanza, sin medios digitales de por medio: "Voy a ceñirme a las formas normales de tener una cita con alguien. Que te inviten a salir. Así es como yo lo preferiría", ha comentado la actriz en la entrevista dejando claras cuáles son sus preferencias.

Por último, también ha explicado cuánto le sorprendió el rumor sobre que su compañero de reparto en Friends e intérprete de Ross Geller y ella estaban comenzando una relación: "¡Es mi hermano! Pero lo entiendo. Nos enseña la esperanza que tiene la gente por que se cumplen sus fantasías", ha dicho Jennifer Aniston.