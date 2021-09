Lil Nas X lo vuelve a hacer: baby shower para “su hijo” como adelanto del álbum ‘Montero’

El rapero Lil Nas X sigue en las conversaciones de todo lo que afecta al panorama musical debido a sus extravagantes anuncios y actuaciones. En esta ocasión, ha montado una baby shower con todas las de la ley dedicada a su hijo.

Hace poco, nos enteramos de su paternidad con las impactantes fotos que subió de él mismo embarazado (literalmente) a su cuenta de Instagram: vestido totalmente de blanco, con una barriga que roza los nueves meses e, incluso, imágenes de la ecografía.

Evidentemente, el hijo del estadounidense que está en camino es Montero, su álbum debut, que llegará a todas partes mañana mismo, el 17 de septiembre de este 2021.

Para seguir poniendo el hype por las nubes, el artista ha subido un nuevo capítulo relacionado con su ansiado bebé. En este caso, se trata de una baby shower (típica fiesta previa a un nacimiento) que dedica a su disco. Sin embargo, no parece estar del todo contento: "me he pasado horas preparando la baby shower y nadie se ha presentado". Eso sí, los regalos sí están en la secuencia cinematográfica, y van de parte de los reconocidos músicos que participan en el lanzamiento:

Montero, un álbum lleno de estrellas

La puesta en escena de Lil Nas X es uno de los aspectos de este joven nacido en 1999 que más expectación está causando. Prueba de ello son sus videoclips (como el de Industry Baby, en el que baila desnudo) o sus directos, como el último, uno que habrá hecho sufrir a la parte más conservadora de los EE. UU.

No obstante, todas estas prácticas van acompañadas del enorme talento musical que lleva demostrando en los últimos años. Es por ello que un buen número de estrellas de diferentes géneros lo acompañan en su disco.

Las de Elton John, Miley Cyrus o Doja Cat son algunas de las colaboraciones que hemos visto en el tracklist de 15 canciones. Además, también hemos conocido la portada de su trabajo de estudio: ¡es una fantasía literal!

De esta forma, el parto de Montero tendrá lugar mañana, 17 de septiembre, día en el que por fin disfrutaremos del contenido de uno de los álbumes más esperados del año. Es lo único que le faltaba a Lil Nas X para consagrarse en lo más alto.