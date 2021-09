Las mejores películas para ver durante la Fiesta del Cine

Los días 27, 28, 29 y 30 de septiembre los cinéfilos tienen una cita ineludible con el Séptimo Arte: la conocida como Fiesta del Cine. Cuatro días en los que los precios de las entradas estarán a 3,50€, una oferta 60 céntimos más cara que las anteriores fiestas del cine pero igualmente asequible y competitiva. De hecho, es un precio considerablemente más barato que el del Día del Espectador, que suele estar entre los 4,50 y los 6 euros, dependiendo del cine.

Además, el bajo índice de contagios de coronavirus y el levantamiento de las restricciones en gran parte de España permiten que muchos cines, especialmente los madrileños, funcionen a pleno rendimiento, lo que estos días podría conseguir que las salas de exhibición vivan sus mejores días de aforo en lo que va de temporada. Y si a eso se le suma que los cines tienen en cartelera algunas de las películas más esperadas del año, la fecha para esta 'oferta' es inmejorable.

Como sabemos que estáis con mono de cine, en LOS40 os hemos preparado una selección de las mejores películas que puedes ver estos cuatro días en las salas: desde Dune de Denis Villeneuve hasta lo nuevo de Clint Eastwood, Cry Macho, sin olvidar algunos de los estrenos españoles más esperados (y premiados) de la temporada y otros, como El escuadrón suicida o Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, que ya llevan varias semanas en cartelera.

Dune

DUNE

A estas alturas Dune no necesita presentación. La nueva película de Timotheé Chalamet, Zendaya y Javier Bardem es un increíble festín audiovisual en el que Villeneuve despliega todo su talento artístico para crear una de las mejores adaptaciones que se hayan rodado jamás sobre una novela. En todo lo que David Lynch fracasó durante su traslación de la historia de Frank Herbert, Villeneuve acierta: el director de Blade Runner 2049 y La Llegada ha configurado un universo cinematográfico en el que acción, interpretaciones, imágenes y sonido están al servicio de lo épico. Puedes leer nuestra crítica de la película aquí y, si aún necesitas otras 7 razones para verla, te recomendamos este otro artículo.

Maixabel

Maixabel | Tráiler Oficial | 24 de septiembre en cines

Tras el fenómeno Patria de Fernando Aramburu adaptado magistralmente por HBO llega Maixabel. La particular visión de Icíar Bollaín sigue la historia real de Maixabel Lasa, una mujer que en el año 2000 pierde a su marido, el socialista Juan María Jáuregui, en un brutal asesinato perpetrado por la banda terrorista ETA. Años después del trágico crimen, el asesino de su marido y ella tienden puentes y tratan de cerrar heridas del pasado. Blanca Portillo y Luis Tosar son los protagonistas de esta intensa cinta que ha arrasado en el Festival de San Sebastián.

Cry Macho

CRY MACHO – Trailer Oficial

La edad no ha parado a Clint Eastwood, uno de los actores y directores más prolíficos de Hollywood. A sus 91 años ha vuelto a romper esquemas con Cry Macho, su nueva película: una road movie que revisiona el mito del héroe, el concepto de masculinidad y el cambio generacional. Como buen heredero de esa "vieja escuela" de cineastas indomables y sui generis que se criaron en el western, Eastwood está obsesionado con el paso del tiempo. En Cry Macho vuelve la vista atrás, como hicieron otras leyendas del celuloide en su etapa de madurez (véase el ejemplo de John Huston en Dublineses o de Martin Scorsese con Silencio), para explorar temas universales que tienen que ver con la condición humana: la vejez, el paso del tiempo, la aceptación de uno mismo y del destino.

El Escuadrón Suicida

El Escuadrón Suicida - Trailer Oficial

Si tuviésemos que definir El Escuadrón Suicida con una sola palabra sería salvaje. La película es brutal y sangrienta. Quizás es la cinta más gore firmada por un estudio de la talla de Warner Bros. James Gunn construye un universo propio, radicalmente anárquico sin llegar ser caótico, solo apto para adultos y que a veces roza la autoparodia (solo a Gunn se le podría ocurrir meter como supervillano a una estrella de mar gigante). La libertad creativa que le ha dado el estudio le ha permitido hacer un cine de autor dentro de una gran superproducción, y por eso todo funciona de forma milimétrica. ¿Quieres 7 razones para verla o leer nuestra crítica?

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos | Tráiler oficial en español | HD

La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel se amplía con la historia de este superhéroe chino al que encarna Simu Liu (conoce más sobre este actor aquí). Cine de artes marciales heredero del Wuxía que combina el entretenimiento sci-fi típico del cine marvelita con grandes dosis de acción, humor y folclore tradicional chino. Un espectáculo sin parangón que hará las delicias de los espectadores más exigentes. Puedes leer nuestra crítica de la película en este enlace y aquí tienes 7 razones para verla.

Maligno

MALIGNO - Tráiler Oficial

El director de Saw, Expediente Warren e Insidious, James Wan, nos vuelve a traer una película de terror con tintes de horror psicológico que se centra en la vida de una mujer que tiene visiones. Aunque no sabemos muy bien qué tal funcionan las cosas dentro de su cabeza, todo apunta a que tiene una línea de comunicación directa con el mismísimo Satanás. El tráiler de la película nos ha puesto los pelos de punta. ¿Te ateverás a ir a verla a una sala de cine? ¿Irás solo o acompañado?

Respect

RESPECT - Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

En 20 años Jennifer Hudson ha pasado de ser una desconocida finalista de American Idol a aparecer en algunas de las películas musicales más vibrantes y reveladoras. Entre ellas se encuentra Respect, la adaptación biográfica de la vida y obra de Aretha Franklin, la también conocida como Reina del Soul, autora de temas tan imperecederos y hoy ya nostálgicos como I Say a Little Prayer, Think, Chain of Fools o la propia Respect que da título a la película. La cineasta Liesl Tommy (La señora Fletcher) ha querido ser lo más fiel posible a la figura de Lady Soul y ha creado en torno a ella una historia de autosuperación, empoderamiento negro y feminismo sin sacrificar en ningún momento un ápice de realismo sobre la vida y obra de Franklin.

Gunpowder Milkshake

Gunpowder Milkshake (Cóctel explosivo)

Infalibles, brutales y asesinas. Las antiheroínas de Gunpowder Milkshake son la rabiosa respuesta del cineasta israelí Navot Papushado a todo ese cine de acción hormonado de héroes masculinos letales e imbatibles a lo Tyler Rake o Los Mercenarios. Aquí las tornas cambian y son ellas las que toman el poder real e inician una cruzada provocativa contra un machismo (siempre en un sentido simbólico, no explícito) representado en dos organizaciones criminales lideradas siempre por varones que no creen en el verdadero potencial de la mujer.

After. Almas perdidas

Tráiler en exclusiva de 'After. Almas perdidas', la tercera entrega de la saga

La tercera entrega de las adaptaciones de las novelas de Anna Todd. Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford se desfogan en la cinta más sexual y extrema de la franquicia afteriana. ¿Serán capaces de salvar y normalizar de una vez por todas una de las relaciones más tóxicas del cine reciente? ¿Cómo llevarán la distancia? ¿Madurará Hardin de una vez por todas? ¿Le dará calabazas Tessa? Actor y actriz os lo cuentan de primera mano en esta entrevista exclusiva para LOS40.