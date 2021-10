Taylor Swift le da una sorpresa a sus fans con Red (Taylor's version)

"Tengo buenas noticias que creó les gustará". Con estas palabras Taylor Swift ha dado una gran sorpresa a todos sus seguidores sobre su inminente proyecto musical. Red (Taylor's version) es el segundo disco regrabado que publicará la estadounidense y llegará una semana antes de lo previsto inicialmente.

"Mi versión de Red saldrá una semana antes de lo programado (incluyendo la edición en vinilo de 4 discos) el próximo 12 de noviembre. No puedo esperar para celebrar el 13º con vosotros y con vuestro nuevo/viejo disco rompecorazones de otoño" tuiteó la artista.

Red (Taylor's Version) se convertirá así en el segundo disco regrabado por la cantante que vea la luz en 2021. Será además el cuarto disco que publique en apenas dos años. Un gigantesco esfuerzo compositivo que demuestra el buen estado de forma de la solista y las ganas de recuperar los derechos de su música que perdió cuando su sello de toda la vida vendió sus discos a su archienemigo Scooter Braun.

Red vio originalmente la luz en 2012. Fue su cuarto disco de estudio por aquel entonces y del que vendió unas 8 millones de copias sólo en Estados Unidos gracias al éxito de canciones como We Are Never Ever Getting Back Together, I Knew You Were Trouble, Begin Again, 22 o Everything Has Changed su dueto con Ed Sheeran. Aquel disco estuvo compuesto de 16 canciones por lo que la nueva versión incluirá 14 nuevos temas o versiones de los temas primigenios.

Got some news that I think you’re gonna like - My version of Red will be out a week earlier than scheduled (including the 4 disc vinyl) on November 12th ! Can’t wait to celebrate the 13th with you and our new/old autumn heartbreak album🧣😍 🎥 🎥https://t.co/FVp6xizaOG — Taylor Swift (@taylorswift13) September 30, 2021

"Siempre he dicho que el mundo es un lugar diferente para las personas con el corazón roto. Se mueve en ejes diferentes a una velocidad diferente. El tiempo parece que salta hacia delante y hacia atrás fugazmente. Las personas con el corazón roto deben pasar por miles de microemociones al día intentando imaginarse como superarlo sin coger el teléfono para escuchar esa voz familiar. En la tierra de los corazones rotos, los momentos de fuerza, independencia y rebeliones de mandar al diablo están intrínsecamente unidas con el dolor, la vulnerabilidad paralizadora y la desesperación. Imaginar tu futuro te lleva siempre en un viaje de vuelta al pasado. Digo todo esto porque el próximo disco que voy a lanzar es mi versión de Red" explicó la estadounidense sobre su disco el pasado verano.

Y no parece que vaya a parar la cuenta en los próximos meses ya que hace unos días estrenó Wildest dreams (Taylor's version), la canción que se convertirá en el primer sencillo de 1989 (Taylor's version). Parece más que evidente que no tendremos que esperar mucho en 2022 para recibir la versión del álbum con el que Taylor Swift recuperará los derechos de canciones tan populares como Bad blood, Shake it off o This love.

"Musical y líricamente, Red siempre se asemejó a una persona con el corazón roto. Estaba por todos lados una especie de mosaico roto de sentimientos que parecía haber sido juntado por alguien al final. Feliz, libre, confundido, devastado, eufórico, salvaje y torturado por recuerdos del pasado. Como probando con piezas de una nueva vida, entré al estudio y experimenté con diferente sonidos y colaboradores. Y no estoy segura de si estaba poniendo mis creencias en este disco, escuchando miles de vuestras voces cantando las letras junto a mí en una pasional solidaridad o si era simplemente el tiempo, pero algo me curó durante el proceso" confesó Taylor Swift sobre el elepé.