The Weeknd fusiona dos giras en una: After hours til Dawn World Tour

Hasta en tres ocasiones ha tenido que modificar The Weeknd su anunciada y esperadísima gira mundial en la que iba a presentar su disco After hours. Sin embargo la pandemia mundial tenía otros planes para el canadiense que después de varios intentos ha decidido fusionar dos giras en una.

Porque una vez que cerró la etapa After hours para abrir la era Dawn con la canción Take my breath el intérprete quiere centrarse en este nuevo proyecto para promocionarlo adecuadamente. El resultado es After hours til Dawn World Tour.

Así lo ha confirmado The Weeknd a través de sus canales oficiales y en redes sociales: "Las fechas de la gira se mueven y comenzarán en el verano de 2022. Debido a las limitaciones de los pabellones y a la demanda de más shows quiero hacer algo más grande y especial para vosotrxs que requiere estadios. Los tickets actuales serán devueltos automáticamente y todos los propietarios de las entradas tendrán prioridad para comprar entradas para los shows en los estadios cuando salgan a la venta. Las fechas se anunciarán próximamente".

Todas las fechas de su gira mundial After hours que incluía América, Europa, África, Asia y Australia han quedado automáticamente canceladas incluyendo los shows que el canadiense tenía previsto ofrecer el 24 y el 28 de octubre de 2022 en el Wizink Center de Madrid y el Palau Sant Jordi de Madrid, respectivamente.

Si hacemos caso a lo anunciado por el músico en verano de 2022 comenzará una gira de estadios por todo el mundo con más fechas de concierto y mayor capacidad lo que podría suponer shows en grandes estadios de fútbol como el Bernabeu o el Metropolitano en Madrid, San Mamés en Bilbao, el Camp Nou o Cornellá Prat en Barcelona...

Para confirmar esta noticia agridulce (puesto que nos toca esperar un poco más para disfrutar de su música en directo) The Weeknd ha presentado una nueva canción de su futuro álbum de estudio en el que junto a la música electrónica se puede escuchar al intérprete cantando "You know I love it when you're angry"

"Ha habido un montón de cosas y de piezas del puzzle que ha habido que encajar. Estar en una nueva casa, grabar vídeos trabajar en la pre-producción para un mundo completamente nuevo, trabajando en nueva música para la pre-producción de un nuevo mundo; y tomándome tiempo para mí mismo para no volverme loco por completo. Pero ya estamos de vuelta. Llegan cosas muy excitantes que saldrán este otoño antes de que el disco vea la luz. El álbum está completado. Sólo faltan un par de detalles que serán la clave de la narrativa del disco" explicó el músico sobre el esperadísimo sucesor de After hours.