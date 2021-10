La amistad de Dani Martín y María Pombo: ¿cómo empezó su relación?

En el poblado mundo de las celebrities, es muy habitual ver amistades de sectores diferentes. Estas suelen salir a la luz cuando coinciden en eventos, o mismamente lo hacen público en sus redes sociales.

Este es el caso de un músico y una influencer de nuestro país: Dani Martín y María Pombo. Eso sí, estamos ante un ejemplo especial, ya que estos dos famosos mantienen una amistad desde hace tiempo.

Las alarmas de todos sus seguidores saltaron cuando María publicó en su cuenta de Instagram un vídeo en el que desvelaba que Dani estaba en su casa con más amigos. Una cena muy divertida que nos dejaba una imagen muy inesperada.

¿Cómo empezó su relación?

Tras el mencionado vídeo, todos empezaron a preguntarse cómo empezó la relación que mantienen estos dos. Lo cierto es que viene de lejos, ya que Dani es amigo de Pablo Castellano, el marido de Pombo, desde hace muchos años.

Así nos lo ha confirmado el cantante en nuestra Cena de Nominados de LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears. Un evento que tuvo lugar el pasado 5 de octubre en Ibiza y nos dejó estas palabras sobre su amistad con la familia Castellano-Pombo:

"Somos amigos. Yo soy amigo de Pablo desde que somos pequeños. Bueno, desde que él es pequeño y yo era un poco más joven. Sí, les quiero un montón a los dos y a Martincito que es un sol", confesó el artista madrileño, nombrando también a Martín, el hijo de la pareja.

Dani Martín en la cena de nominados de LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears / David Benito/Getty Image

Por otro lado, Dani, María y Pablo están dentro de un grupo más numeroso de amigos, en el cual también están otras celebrities como Laura Matamoros o Fernando Tejero.

De esta forma, el cantante seguro que comparte con todos ellos su nuevo lanzamiento, No, No Vuelve, que ya está al caer. Un disco que llegará el próximo 21 de noviembre y es un homenaje a la banda de su vida, El Canto del Loco. Por ahora, ya tenemos dos adelantos: No, No Vuelve y Son Sueños.