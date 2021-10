J Balvin, sobre ‘Perra’: “Quiero ofrecer mil disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas”

Después de protagonizar un encendido debate sobre la presencia de la industria urbana en los Grammy Latinos que le enfrentó a René (Residente de Calle 13), J Balvin ha vuelto a salir ante los medios de comunicación y todo su público para pedir perdón y arrepentirse en la polémica sobre su videoclip Perra.

“Vengo a hablarles del video de Perra. Primero quiero ofrecer mil disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente a las mujeres y a la comunidad negra. Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado. Lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración. Como también me ha gustado siempre apoyar los nuevos talentos, en este caso Tokischa, una mujer que apoya a su comunidad, a su gente y empodera a las mujeres" comenzaba explicando el de Medellín a través de los perfiles oficiales en sus redes sociales.

Hay que recordar que el vídeo artista colombiano y Tokischa fue eliminado el pasado fin de semana de YouTube al considerarse sexista y racista. En las imágenes se podía ver al intérprete paseando a dos mujeres negras con correa de perro mientras cantaba "Una mala en calor e' lo que yo ando buscando / Te pongo en cuatro pata', tú ere' perra, no ere' gata".

"Como forma de respuesta y obviamente de respeto, bajé el vídeo hace 8 días. Al ver que siguieron con las críticas con esta situación por eso estoy aquí dando la cara y hablando al respecto. Madre, también, discúlpame. La vida sigue siendo mejor cada día. Gracias por escucharme. José" finalizaba el comunicado en vídeo J Balvin

El clip provocó el rechazo de diversas figuras importantes del país colombiano, como el de la escritora colombofrancesa Florence Thomas, quien emitió unas duras declaraciones a la revista Semana y pidió cárcel para J Balvin por promover el machismo. Pero el malestar más importante ha sido el de la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, que el pasado 10 de octubre ha publicado una carta abierta donde donde ha expresado su descontento hacia el contenido del colombiano y manifestó que "tiene directas y abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres".

J Balvin se pronuncia ante la polémica de ‘Perra’ pic.twitter.com/A165TJMz3p — Chismes Colombia (@ChismesCol) October 24, 2021

El reggaetonero se ha mostrado arrepentido y ha despejado una de las dudas acerca de qué había pasado en la popular plataforma de vídeos con la retirada del mismo al asegurar que fue él quien lo retiró. El audio de la canción sí se encuentra disponible en la plataforma.