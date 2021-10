Coldplay y Mel C versionando ‘2 become 1’ de Spice Girls es lo que necesitábamos en 2021

Coldplay está en plena promoción de su nuevo álbum de estudio, Music of the spheres, y eso incluía el concierto solidario anual Audacy We can survive que se celebró en el Hollywood Bowl de Los Ángeles (California, Estados Unidos) este pasado fin de semana. Un show que ya forma parte de la historia de la música por lo que sucedió sobre el escenario.

Porque nadie esperaba de este 2021 una colaboración en directo entre el cuarteto británico liderado por Chris Martin y una de las Spice Girls más queridas: Mel C. "Estábamos pensando qué podríamos hacer para que este espectáculo de 40minutos fuese inolvidale y nos dijimos 'Bueno, esto es Hollywood, esto es Los Ángeles, aquí es donde cuando pides un deseo, puede que se haga realidad'" comentó el líder de la formación ante un enfervorizado público.

¿Y qué deseo le quedaba por cumplir a una banda como Coldplay?: "Uno de nuestros sueños es poder tocar una canción con una Spice Girl. Hemos estado esperando esto durante 24 años. No sé si será posible que todos nos quedáramos callados pensando en ese deseo... ¿No sería increíble que una Spice Girl apareciera de la nada?. Por favor, demos la bienvenida desde Inglaterra, Gran Bretaña, a la Spice Girl Melanie Chisholm aka Mel C, aka sporty Spice aka leyenda total" anunciaba la formación entre miles de gritos.

“¡Qué noche tan fantástica e inesperada! Le escribí a Chris un mensaje para decirle que iríamos a su concierto en el Hollywood Bowl y lo siguiente que sé es que me llamó por FaceTime mientras yo estaba en el salón de manicura pidiéndome que subiera al escenario con él! Bueno, ¿qué podía decirle a una oferta como esa? Gracias Coldplay por una noche y una experiencia tan increíbles. Ojalá pueda volver pronto a Hollywood Bowl con la compañía de 3 ciertas chicas".

Como decíamos el dueto forma ya parte de la historia de la música. Y es que Coldplay no ha sido nunca una banda demasiado proclive a colaborar con otros solistas o grupos aunque con el paso del tiempo cada vez son más los artistas invitados a diferentes shows que han protagonizado por todo el mundo. Por eso cada vez que lo hacen es un bombazo (The Chainsmokers, Beyoncé, Rihanna, Avicii...). De hecho en Music of the spheres incluyen dos duetos con BTS y con Selena Gomez.

En la última ocasión, los ingleses se rodearon de amigos y estrellas por otra buena causa solidaria con motivo de Global Citizen 2021 en el que cantaron junto a Billie y Finneas Eilish, Shawn Mendes y Camila Cabello. Y su último concierto en Londres les unió a Ed Sheeran en otra noche memorable con quien versionaron Fix you además de cantar Shape of you y Shivers del propio Sheeran.