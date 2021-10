Zayn Malik niega las acusaciones de maltrato a la madre de Gigi Hadid

Zayn Malik está en el ojo del huracán. La polémica ha saltado a los titulares de los medios de comunicación de todo el mundo después de que la madre de Gigi Hadid y suegra del ex One Direction hiciera públicas unas gravísimas acusaciones en las que aseguraba que había sufrido maltrato físico por parte del cantante.

Yolanda Hadid hizo esta revelación a través del portal TMZ asegurando que la agresión habría tenido lugar durante una discusión enmarcada por la forma en la que están criando a la hija de la pareja, Khai. Siempre según esta fuente, la madre de la modelo estaría "evaluando presentar ante la justicia un informe policial relacionado al caso".

En un primer momento, Zayn Malik no respondió a las acusaciones de esta web estadounidense y emitía un comunicado a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales asegurando que todo debía tratarse de manera privada y que sólo había sido una discusión.

"Como todos saben, soy una persona privada y deseo mucho crear un espacio seguro y privado para que mi hija crezca. Un lugar donde los asuntos privados de la familia no se lanzan al escenario mundial para que todos los demás hurguen y desarmen. En un esfuerzo por proteger ese espacio para ella acordé no contestar a las acusaciones crecientes tras una discusión que tuve con un miembro de la familia de mi compañera que entró en nuestra casa mientras mi compañera llevaba fuera muchas semanas atrás" empieza explicando el músico.

"Esto era y debería ser un asunto privado, pero parece que por ahora hay división y, a pesar de mis esfuerzos por restaurarnos a un ambiente familiar pacífico que me permitirá ser co-padre de mi hija en una de las maneras en que se lo merece, esto ha sido filtrado a la prensa. Tengo la esperanza de que podamos curarnos de las duras palabras compartidas, y lo que es más importante, me mantengo alerta para proteger a Khai y darle la privacidad que se merece" concluía Zayn Malik.

Fueron muchos entonces los que reclamaron al intérprete una respuesta más contundente y aclarar los hechos pese a su intento de que las aguas volvieran a su cauce. Fue entonces cuando TMZ publicó palabras del propio artista en las que negaba expresamente cualquier tipo de agresión.

"Niego rotundamente haber golpeado a Yolanda Hadid y por el bien de mi hija me niego a dar más detalles y espero que Yolanda reconsidere sus falsas acusaciones y se encamine a sanar estos problemas familiares en privado" sentenciaba el ex One Direction.