Dani Martín, a corazón abierto sobre El Canto del Loco, su paternidad, su familia...

Dani Martín ha sido el protagonista de La Matemática del Espejo, el programa conducido por Carlos Amor en La2 de TVE en el que ha mostrado su lado más personal e íntimo. El músico madrileño ha hablado a corazón abierto sobre El Canto del Loco, su vida, su familia...

Incluso ha llegado a decir que "he contado demasiadas cosas" hablando tanto de sus relaciones personales, sus sueños de convertirse en padre y uno de los episodios más duros de su vida: la muerte de su hermana Miriam. Un programa imprescindible para conocer un poco mejor a uno de los grandes de la música española.

"Todos los charcos en los que me he metido han sido buenos y bonitos. El Canto del Loco fue uno de los charcos más bonitos de mi vida. Yo tenía 22 años, me dieron un contrato así, uno de los de El Canto dijo de llevarlo a un abogado y yo dije que iba a firmarlo ahora mismo porque no tenía nada mejor que hacer. Era eso o coger una furgo y repartir cajas soñando con que esto que llevaba soñando sucediera. Me metí en un charco maravilloso y 21 años después sigo haciendo lo que me gusta, lo que me apetece y me sale de mis entrañas y disfrutando de ello. Hace 11 años decidí que ese charco se terminara y también fue un momento de incertidumbre" responde Dani Martín sobre su época en uno de los grupos de mayor éxito del pop de nuestro país.

Sin embargo, como ya hemos contado muchas veces, el final de El Canto del Loco no fue el soñado ni para nosotros ni para ellos: "A veces el éxito que ven los demás no es el éxito que tú estás viviendo. Para mí el final del Canto del Loco no era un éxito. Era un pesar. Yo no me lo estaba pasando bien ya. Y creo que cuando no te lo estás pasando bien hay que saber cuando cortar".

El madrileño tiene claro que es un privilegiado por vivir esta situación que podría tener fecha de expiración: "El éxito es una de las drogas más peligrosas que hay (...). A mí el miedo me ha salvado de creerme que estoy viviendo un éxito porque siempre estoy preparado para el fracaso porque es una putada porque a veces te pierdes momentos que te están pasando de éxito. También es una putada llevar viviendo el éxito 21 años, un éxito que ha ido llegando de manera escalonada. Estoy en mi carrera en solitario y estoy llenando los mismos pabellones que con El Canto del Loco. En algún momento el hostiazo llegará".

El lado más familiar de Dani Martín

El solista no ha tenido reparos a la hora de hablar de la pérdida de su hermana Miriam: "La pérdida de mi hermana creo que es el golpe más grande que se ha llevado en su vida. Y ver a mi madre en esa situación ha sido el golpe más grande que me he llevado en mi vida. Era mi hermana pero creo que perder un hijo tiene que ser lo más doloroso del mundo. Yo tenía 32 años y tenía y tengo toda la vida por delante (...) Fue un momento muy duro pero también fue un momento del que aprendimos un montón los 3. Son cosas que pasan en la vida. Yo ya me he emocionado, yo ya he llorado y he hecho el duelo de mi hermana. Seguramente me queden muchas cosas privadas mías que llorar y que vivir en soledad pero cuando le escribo Cómo me gustaría contarte en forma de carta a mi hermana lo hago desde la alegría, la sonrisa y desde una herida que desde ese lugar está curada. En otros aspectos, me falta curar cosas pero los humanos somos así".

Dani Martín ha hablado abiertamente también de su relación con Patricia Conde: "En 2008 tuve una relación con una tipa fantástica que se llama Patricia y escribí esa letra pensando que había llegado mi madurez y ella te puede corroborar que no. Yo creí que había llegado mi madurez: fuimos novios, disfrutamos... Y de eso habla Peter Pan, de ese sentimiento que tuve en ese momento. La escribí del tirón, me salió entera, la vomité, fue como de esas cosas que te salen así de repente (...)".