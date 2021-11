El renacimiento de Sexo en Nueva York comienza el 9 de diciembre

¿Cuánto ha cambiado la vida de Carrie, Miranda y Charlotte en 20 años? Esa es la pregunta que se comenzará a contestar a partir del 9 de diciembre en HBO Max. La plataforma de contenidos en streaming ha anunciado el estreno de los dos primeros capítulos de los 10 que tendrá el renacimiento de Sexo en Nueva York (Sex and the City) que en este regreso llevará por título And Just Like That.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis vuelven a la pequeña pantalla acompañadas de Chris Noth (Mr. Big), Mario Cantone (Anthony Marantino), David Eigenberg (Steve Brady), Willie Garson (Stanford Blatch) y Evan Handle (Harry Goldenblatt) en el que será el papel póstumo del propio Garson. Entre las nuevas incorporaciones de la comedia podemos destacar a Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker y Karen Pittman.

"And Just Like That sigue a Carrie, Miranda y Charlotte en su viaje desde la compleja realidad de la vida y la amistad a los 30 a la aún más compleja realidad de la vida y la amistad a los 50" resume la sinopsis. "Dicen que hay cosas que no cambian, pero la verdad es que la vida te sorprende. Y mientras tu historia se desarrolla, la ciudad se reinventa. Y entonces empieza un nuevo capítulo" se escucha decir a la protagonista en los tráilers ya estrenados.

Cada jueves, HBO Max estrenará un nuevo episodio durante dos meses hasta completar los 10 nuevos capítulos que reiniciarán, servirán como precuela y como secuela de las 6 temporadas que ya pudimos disfrutar y que llegaron a su fin en febrero de 2004.

La gran ausente será Kim Cattral que ya explicó su ausencia del proyecto en el podcast Women's Prize for fiction: "Soy muy afortunada de poder elegir, y me lo he ganado. Desde luego, sé que tengo mucha suerte y por eso mismo me muestro muy protectora con lo que hago. No sería capaz de hacerle justicia a un proyecto que en realidad no me interesa".

Algunas imágenes de las actrices rodando han sido filtradas. ¿Y qué han podido ver los fans en las últimas fotos? Nada más y nada menos que a Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon vestidas de luto. Por supuesto, los seguidores y seguidoras de la serie ya han empezado a rumorear sobre la posible muerte del personaje de Samantha. Teniendo en cuenta que la actriz no estará en esta nueva etapa, los guinistas podrían haber tomado medidas extremas y quitarla de en medio.

And Just Like That corre a cargo de los productores ejecutivos Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi y Michael Patrick King con guión de Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg y Elisa Zuritsky.