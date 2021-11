Michel Brown participará en 'Pasión de Gavilanes 2' y esta es la prueba

Hace un mes desde que Telemundo dio a conocer la noticia de que Pasión de Gavilanes 2 era una realidad emocionando a todos los fans de la mítica telenovela, una de las que más exito cosechó en nuestro país a principios de los 2000. Sobre todo, porque no se trata de un remake con nuevos rostros como ha ocurrido con tantas otras series, sino de una continuación como tal con los protagonistas del reparto original. Un anuncio que quedó eclipsado por una gran ausencia: la de Michel Brown, el intérprete que daba vida a Franco Reyes. Sin embargo y a juzgar por las pistas, parece que el actor sí volverá a cantar "¿Quién es ese hombre?"

Aún no se sabe demasiado sobre la posible aparición de Michel Brown en Pasión de Gavilanes 2, pero la que se postulaba como una de las grandes sorpresas del remake parece que se hará realidad.

Ha sido el propio actor quien ha compartido una imagen en Instagram en la que tan solo aparece su sombrero de cowboy, el que llevaba al igual que Mario Cimarro y Juan Alfonso Baptista, sus hermanos en la ficción. “Encontré algo que tenía guardado hace 18 años, algo a lo que le tengo mucho cariño y que fue parte de una gran historia. Esta semana les cuento lo que haremos con él!!”, ha avanzado el actor. Una publicación a la que rápidamente Natasha Klauss, que interpreta a Sara Elizondo y su pareja en la serie, ha sido la primera en responder con un emoji de corazón que ha sido para los fans la confirmación definitiva.

La noticia del regreso de Michel Brown a 'Pasión de Gavilanes'

Bien es cierto que desde hace algunos días el rumor de que Michel Brown volvería a meterse en la piel de Franco Reyes sonaba con más fuerza. Sobre todo después de que, en una entrevista, la actriz Danna García dijera: “Sí va a estar Michel, pero el cómo, cuándo y dónde no me corresponde a mí decirlo, sino que le corresponde a él decirlo. En todo caso estamos muy ilusionados de poder en algún momento vernos, todos entramos en diferentes momentos en la historia porque, repito, la historia no se trata de nosotros, sino del universo Gavilanes, entonces va a ser diferente”, reveló la intérprete de Norma Elizondo.

Hace un año, cuando la posibilidad de una segunda parte de la telenovela aún no se había confirmado, fue el propio Michel Brown quien aseguró contundentemente que no formaría parte del remake, asegurando que lo veía arriesgado y que prefería quedarse con el recuerdo del éxito que Pasión de Gavilanes supuso hace casi dos décadas: "Tiene mucho riesgo hacer una segunda temporada, pero respeto que mis compañeros se monten en ese bus. La experiencia va a ser increíble para ellos".

Sea como sea, los fans celebran que el actor haya cambiado de opinión. Ahora solo falta conocer cómo será su regreso en la trama y cómo encajará Michel Brown entre la nueva generación de “Gavilanes”.