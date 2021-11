Beatriz Luengo presume de “mis Destiny’s Child flamencas” en su gran noche en Las Vegas

Beatriz Luengo no podrá olvidar fácilmente todo lo que vivió con los Grammy Latinos 2021. Ahora entendemos mucho mejor por qué entró a criticar las palabras de J Balvin cuando llamó al boicot de estos premios. Y es que, de haberle hecho caso, se habría perdido una gran noche para ella.

J Balvin decía que la Academia no había tratado como se merece a la escena urbana y de ahí que elevara su voz para pedir que se llamara la atención sobre el tema. La española no estaba de acuerdo con sus palabras y señaló que mucha gente está pendiente de lo que ocurra en estos premios para su futuro profesional. Aparte, no creía que se hubiera ninguneado su escena y ella era un buen ejemplo que estaba nominada por partida doble por Patria y Vida, un tema que tiene mucho de urbano.

Ya antes del gran día, la cantante quiso dejar una huella imborrable volviendo al sitio donde se casó por primera vez y repitiendo la ceremonia por segunda vez. Ella y Yotuel volvieron a darse el ‘sí, quiero’ en Las Vegas. Pura emoción.

La gran noche

Sabían que la ocasión lo merecía y no andaban desencaminados. Vivieron una gran noche de premios en la que llegaron a subir hasta dos veces al escenario a recoger una estatuilla. Su himno por la libertad de Cuba obtuvo el reconocimiento que se merecía.

Llorar es lo menos que podía hacer Beatriz que veía como los momentos difíciles que ha tenido que vivir a causa de esta canción, se veían compensados con todo lo que ha ocurrido a su alrededor.

Pero no fue lo único que vivió esa noche y días después, con la resaca todavía de una noche mágica, ha querido recordar otro de los grandes momentos de la noche.

Las Destiny’s Child flamencas

“Érase una vez 3 mujeres españolas, 2 vestidos negros y 1 corona por la Vegas cantándole a @ruben.blades y disfrutando en los ensayos como 3 niñas que esperan el momento de encontrarse en el parque y jugar a la comba, 2 sujetan la cuerda mientras cada una de ellas salta a su manera”, escribía sobre su momento en el homenaje a la persona del año, Rubén Blades, la noche antes de la gran gala.

“Pero lo más importante para ellas no es el salto en sí sino el disfrute mientras sujetan la cuerda para que la otra pueda volar y brillar. Gracias compañeras 🙏🏼 Mis destiny’s child flamencas ya os echo de menos🙏🏼 @mariatoledomt @rozalenmusic #personoftheyear #latingrammys”, escribía sobre su momento junto a Rozalén y María Toledo.

“Me apasiona leerte… me apasiona quererte 🙌🏻. Sigue volando alto Bea! 🌈❤️”, expresaba Lydia Bosch. Algo que muchos piensan sobre una mujer que siempre se ha entregado a su trabajo con valores y honradez y que está recogiendo los frutos de tanto esfuerzo y talento.