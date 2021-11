La segunda parte de 'El Bar Coyote', ¿más cerca que nunca?

El Bar Coyote (Coyote Ugly) es una película que prácticamente cualquier millennial recordará. Un éxito de la taquilla de principios de los 2000 que contaba la historia de Violet Sanford (Piper Perabo), una joven artista que viaja hasta la ciudad de Nueva York guitarra en mano para perseguir su sueño de ser artista y termina en un bar muy peculiar. Pues bien, la película que tanto furor causó en aquel entonces, podría volver mucho antes de lo que pensamos.

En octubre del año pasado Tyra Banks, modelo, actriz y una de las protagonistas más mediáticas de la cinta, dejó muy claro que una segunda parte de El Bar Coyote o una serie inspirada en la película ya estaba en marcha. Sin embargo, parece que las restricciones por la pandemia se colaron entre medias de los planes de la producción, ya que, nunca más se supo sobre este proyecto. Hasta ahora.

Piper Perabo: "Cuando a Tyra Banks se le mete algo en la cabeza no lo suelta"

En esta ocasión ha sido la protagonista de la cinta, Piper Perabo, quien ha desatado por completo los rumores sobre la segunda parte de El Bar Coyote. Lo ha hecho en un programa de la televisión canadiense llamado The Talk, en el que ha respondido así cuando el presentador le ha preguntado sobre este posible reboot: "No puedo hablar sobre todo lo que está sucediendo". Sin embargo no se ha hecho mucho de rogar para hacer un adelanto muy importante sobre el proyecto y ha asegurado que no se trata de un remake que haya quedado en el olvido, ¡ni mucho menos! Entre risas, la actriz ha afirmado: "Tyra Banks quiere hacerlo. Cuando a Tyra se le mete algo en la cabeza no lo suelta. Ella está presionando con todas sus fuerzas".

¿Volveremos a ver a Piper Perabo, Tyra Banks, Maria Bello, Isabella Miko y Bridget Moynahan sobre la barra del mítico Bar Coyote? Todo apunta a que sí, aunque habrá que esperar para comprobar si, al final, Tyra Banks se sale con la suya y descubrir si se decantan por una película o por una serie.

También se queda en el aire la duda de quiénes participarían en este reboot, ya que, Tyra Banks bromeó en su momento con la posibilidad de contar con Selena Gómez, Lady Gaga o Meryl Streep: "Contar con Selena Gómez estaría genial, ¿te la imaginas bailando en un bar? Y Lady Gaga como la dueña del local, una dueña malota. Y luego también incluir a Meryl Streep bailando con nosotras".

Un anuncio que llega en un momento en el que los reboots están más en auge que nunca. Nostalgia nacional de la mano de títulos como Física o Química, El Internado o Los protegidos, junto a otros de fuera de nuestras fronteras como El príncipe de Bel-Air, Gossip Girl o Sexo en Nueva York.