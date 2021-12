Nena Daconte publicará nuevo disco en 2022 y adelanta nueva canción: ‘Detrás de cada luz’

2022 será el año del regreso de Nena Daconte. Así lo ha confirmado la artista a través de su nuevo sello discográfico: Subterfuge. Hace apenas unos días os contábamos que acababa de versionar su clásico Tenía tanto que darte junto a La La Love You en un giro sonoro muy refrescante con unos arreglos más bailables y discotequeros, manteniendo de la canción original su espíritu energético tan característico.

Era un primer paso en su regreso a la actualidad musical que se irá produciendo en distintas fases a lo largo de los próximos 365 días. El 20 de enero Mai Meneses se subirá al escenario de la sala Cool de Madrid acompañada por su banda al completo, por primera vez en 4 años, para actuar en Stereoparty, la mítica fiesta de Subterfuge, en la que estará abriendo Choley.

Después de más de 400 conciertos recorriendo toda la geografía española, parando en París, Berlín o Buenos Aires, y de recibir numerosos premios, entre ellos un Premio Ondas como Artista Revelación, Mai se apartó de la música por unos años. En este tiempo aprovechó para tratar de ubicar en su vida aquel primer éxito de sus canciones y para dedicarse a la maternidad.

Nena Daconte regresa reivindicando su pasado más pop rock de la mano del sello independiente Subterfuge, "que ha visto en ella a una compositora de canciones bonitas y auténticas, llenas de melodías pegadizas y estribillos pop" según indica la nota de prensa.

Poco antes de que la artista reaparezca en los escenarios se estrenará su nueva canción: Detrás de cada luz. Un tema que servirá como tarjeta de prensentación de lo que será su nuevo álbum de estudio, que verá la luz a finales del 2022.

Para este trabajo, Nena Daconte ha contado con la colaboración del productor Dani Alcover, conocido por discos como Devil came to me de Dover, que le ha dado al trabajo de Mai Meneses su toque sencillo y directo del pop-rock de los 90.

La historia de Nena Daconte

Mai Meneses fundó Nena Daconte, marca con la que autoeditó su primer disco y conoció el éxito gracias a temas como Idiota, En qué estrella estará o Tenía tanto que darte, compuestos, como todos los temas, por la propia Mai que siempre se debatió entorno a la idea de la soledad, la obsesión por la búsqueda del amor, o la pérdida de la ilusión por el paso del tiempo.

De su propio puño y letra pudimos conocer que el recorrido del grupo junto a Kim Fanlo no fue un camino de rosas y que pese al éxito había un trasfondo oscuro que desconocíamos: "se acabó la compenetración artística con la que crecimos y era evidente que nuestros caminos se habían separado. (...) Ha sido una de las decisiones más importantes que he tenido que tomar en mi vida. Démosle continuidad al proyecto, no confundamos al público. Siguen siendo las mismas historias de amor que había ido componiendo".

Con una serie de viñetas dejó entrever que desde su sello le impusieron formar el dúo con Kim Fanlo y que la relación entre ambos estaba muy lejos de ser compenetración artística como había dicho años antes. Una pareja musical en la que se sentía pequeña, en la que recibía comentarios de sus músicos en su contra y en la que la disquera le ofreció a Kim Fanlo dinero por el trabajo de Mai Meneses al seguir publicándose como Nena Daconte.

En 2022 comienza una nueva etapa para Nena Daconte con nuevo single, Detrás de cada luz, y nuevo disco.