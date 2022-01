Pilar Rubio, casi irreconocible con su nuevo look: “¡¡Diosa!!”

Año nuevo, vida nueva. Y siempre es un buen momento para comenzar a cumplir con los propósitos del nuevo año. Pilar Rubio ha sido una de las primeras en ponerse manos a la obra con un nuevo look con el que está prácticamente irreconocible y que ha revolucionado completamente Instagram.

A través de su perfil oficial en sus redes sociales la presentadora ha estrenado el 2022 con un peinado deslumbrante: "Año nuevo, color nuevo 💫 Ahora sí que voy a juego con mi apellido 😜. Dark Vanilla creado por @mariaroberts25 @studioveinticinco ❤️".

Durante muchísimos años Pilar Rubio ha mantenido una imagen más o menos estable cambiando únicamente la extensión de su larga melena y sorprendiendo con cortes más o menos cortos pero siempre castaños o morenos. Pero lo de ahora ha sido un profundo cambio estético que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores en las redes.

Marta Hazas, Martita de Graná, Aless Gibaja, Patricia Conde... casi no ha habido 'celeb' que no haya querido comentar el cambio de look de Pilar Rubio y dejarle un mensaje gratamente sorprendidos. Desde el "¿a ti hay algo que te quede mal?" al "¡¡Diosa!!" hay un amplio abanico de piropos y alabanzas hacia la espectacular nueva imagen de la presentadora.

En las dos fotografías puede verse cómo le queda su nuevo peinado en el que apuesta por el rubio de su apellido y por unas extensiones que llevan su cabello hasta casi el final de su espalda. El resultado se puede traducir en las más de 100.000 interacciones que suma en sus primeras horas de publicación.

Unos centímetros extra con respecto a su última imagen. La influencer posteó el pasado 31 de diciembre la que fue su última foto del año y lo hizo con un posado en bikini espectacular y desde la playa, despertando la envidia de muchos. Concretamente, Pilar pasó unos días junto a su familia en el corazón del Atlántico en Santa Maria, una de las ciudades más turísticas de Cabo Verde.

Pilar Rubio recargó pilas esos días para afrontar un 2022 intenso en el que seguirá al frente de su marca de moda, continuará con sus rutinas de entrenamiento y preparación y podremos verla cada semana con su sección en el programa de Antena 3.

¿Qué os parece el nuevo estilismo de Pilar Rubio?