Todas las claves de la gala de los Premios Goya 2022, la fiesta del cine español

La 36ª edición de los Premios Goya está a la vuelta de la esquina. El próximo sábado 12 de febrero la ciudad de Les Arts de Valencia acogerá a la gran fiesta del cine español de este 2022 y lo hará con, además de todos los actores, actrices, directores y demás trabajadores del cine y celebrities de nuestro país, con Luis García Berlanga como protagonista.

El gran cineasta valenciano regresará a su tierra gracias a la exposición Berlaguiano que se podrá disfrutar durante los días previos a la ceremonia y hasta el próximo mes de junio en el centro de arte Bombas Gens de la Capital del Turia.

Pero volviendo al cine, este 2022 la presencialidad vuelve a los Premios Goya. El sábado habrá alfombra roja y, aunque siguiendo de forma estricta todos los protocolos de seguridad marcados por las autoridades sanitarias, la ceremonia de entrega de estos premios tendrá invitados, actuaciones en directo y todo aquello a lo que el cine español nos tenía acostumbrados antes de la pandemia en su día grande.

La gala de los Goya volverá a ser presencial. / Getty Images

Eso sí, prácticamente habrá que esperar hasta el último minuto para conocer todo lo que nos espera en los Premios Goya 2022, porque este año, la organización no ha desvelado muchos detalles de lo que veremos sobre el escenario de Les Arts

Una gala sin presentadores oficiales

Lo que sabemos hasta el momento es que en los Premios Goya 2022 no habrá presentadores oficiales. Esta vez, Buenafuente y Silvia Abril no serán quienes conduzcan la gala y tampoco se encargará Dani Rovira. En esta edición de los premios la organización ha decidido que no haya una (o dos, como en el caso de la pareja de cómicos) figuras que de forma oficial presenten toda la gala. Habrá un grupo de presentadores coral que, en pequeños fragmentos, irán guiando al público.

Eso sí, la Academia se ha guardado para sí misma el nombre de estos presentadores parciales. No sabemos quiénes son, ni si son actores, actrices o artistas de cualquier tipo y tampoco conocemos el número total de personas que se subirán al escenario para hacer otra cosa que no sea recibir un cabezón de Goya.

Los grandes favoritos de los Goya de 2022

Lo que sí sabemos es que El buen patrón es una de las grandes favoritas de esta edición de los Premios Goya. La película de Fernando León de Aranoa protagonizada por Javier Bardem — a quien han nominado a los Premios Oscar 2022 por su trabajo en Being the Ricardos— ha batido todos los récords históricos y se ha convertido en la película más nominada de los premios del cine español con un total de 20 candidaturas entre las que se incluyen 'Mejor Película', 'Mejor dirección' y 'Mejor actor protagonista'.

Javier bardem en una imagen de 'El buen patrón'. / Imagen promocional

Tras el filme de León de Aranoa se sitúan, también como favoritas, la Maixabel de Icíar Bollaín, con 14 oportunidades de llevarse el Premio Goya a casa y las Madres paralelas de Pedro Almodóvar, quien también ha conseguido con su película que Penélope Cruz vaya a los Oscar para competir en la categoría de 'Mejor actriz'.

El Goya de Honor 2022

Otra de las cosas que no han cambiado respecto a antes de la pandemia es la concesión del Goya de Honor. Este año la Academia del Cine le hará entrega de este merecido reconocimiento al actor José Sacristán en agradecimiento por su trabajo representando a la sociedad española en numerosos "títulos inolvidables" que forman ya parte de la memoria íntima del país.

José Sacristán. / Getty Images

Sacristán ha participado en películas tan icónicas de nuestro cine como Magical Girl, Madrid,1987, Soldados de plomo, Navajeros, Un lugar en el mundo y Vida conyugal sana.

El primer Goya internacional

Lo que sí es una novedad de esta 36ª edición es que la Academia del Cine entregará por primera vez un Goya Internacional. Este galardón premiará a quienes contribuyan al cine como arte que une culuras y espectadores de todo el mundo y este año, en su debut, irá a parar a las manos de la reconocida actriz australiana Cate Blanchett.

La actriz Cate Blanchett se llevará el primer Goya Internacional. / Getty Images

La ganadora de dos Premios Oscar y tres Globos de Oro y tres premios BAFTA se paseará por las calles de Valencia para recibir su estatuilla, tal y como ha informado el periódico Levnate-emv.

Los Premios Goya estarán en la calle

Además de un gran número de personalidades de la industria del cine, los valencianos también recibirán la visita de otros invitados de honor. Gracias al trabajo del gremio de Artistas Falleros de la ciudad de Valencia 12 réplicas gigantes de la estatuilla de los Premios Goya se repartirán a lo largo y ancho de la capital valenciana para que quienes quieran puedan acercarse a ellas para sacarse una foto.