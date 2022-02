Este es el actor que interpretará a Bob Marley en su película biográfica

Vivimos en la era de los biopics musicales. Después del enorme éxito de Bohemian Rhapsody, la película en la que Rami Malek interpretaba a Freddie Mercury, no han dejado de sucederse noticias sobre nuevas producciones centradas en los más grandes de la música. Madonna, Michael Jackson o Jeff Buckley son algunos de los nombres cuya vida veremos en la gran pantalla, y ahora sabemos que el rey del reggae también tendrá su propia película. Sabemos más detalles sobre el biopic de Bob Marley.

Ya se ha hecho público quién será el actor que interpretará al legendario músico jamaicano. Kingsley Ben-Adir será el encargado de dar vida al compositor del reggae más importante en la película que está preparando Paramount Pictures. Es conocido por su reciente aparición en One Night in Miami, película dirigida por Regina King y en la que Ben-Adir interpretó el papel del emblemático activista estadounidense Malcolm X. Además, hemos podido verlo en las series Peaky Blinders, The OA y la serie Soulmates junto a Sarah Snook, una de las protagonistas de Succession.

La película biográfica de Bob Marley es un proyecto que cuenta con el apoyo de la familia del fallecido cantante. Su hijo, Ziggy Marley, su esposa, Rita Marley, y su hija, Cedella Marley colaboran en los trabajos de producción en representación del sello discográfico TuffGong. Esta es una gran noticia, pues podremos escuchar la música original del artista sin problemas de derechos.

Aún no sabemos la fecha en la que se estrenará la película ni su nombre, pero sabemos que el director será Marcus Green, conocido por su reciente trabajo en King Richard con Will Smith. Zach Baylin, que también ha trabajado en esa película, es el encargado de escribir el guion.

Kingsley Ben-Adir, posando en el Festival de Cannes de 2021. / Lionel Hahn/Getty Images

El filmepondrá foco en una etapa más tardía de la carrera del músico, comenzando en 1976 durante la grabación de su noveno disco de estudio junto a The Wailers en Londres, Exodus. El disco fue grabado después de un gran susto que vivió Marley: un intento de asesinato en su propia casa. En palabras del director, es un acontecimiento ideal para comenzar la narración.

"De hecho, esa sería la ventana perfecta para mirar la vida de Bob Marley, en un período en el que el artista se ve obligado a reflexionar sobre sus raíces y el alcance internacional de su mensaje de amor a la humanidad", recalcó Marcus Green.

Era solo cuestión de tiempo que un personaje como Bob Marley, el más importante exponente del reggae que trascendió de la música para desarrollar toda una forma de vivir, tuviera su propia película. Es una figura importantísima en Jamaica, y revolucionó la música con sus inicios en The Wailers, modificando las bases del R&B, el reagge y el ska.