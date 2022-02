Spider-Man vive su batalla más intensa contra Cenicienta y Johnny Depp por el Oscar

La andadura de Spider-Man: No Way Home por los cines aún no ha acabado. A más de dos meses de que se estrene Doctor Strange en el Multiverso de la Locura -la que se podría decir que es su secuela directa- la tercera película del trepamuros en Marvel Studios sigue dando de qué hablar. Y esta vez, por un motivo que el podría hacer historia de nuevo.

No tiene que ver con su reestreno, que asegura mucho contenido adicional de los tres Spidermen -¡e incluso de Daredevil!- aunque esto sí que podría ayudar a engordar su recaudación para que siga subiendo puestos en el top mundial de taquilla. La nueva historia de Spidey más allá de las pantallas tiene que ver con los galardones de cine más codiciados de la industria: los Premios Oscar.

Como cualquier cinéfilo aficionado a los premios de la academia sabrá, en esta 94ª edición se entregará un premio nunca antes visto en su historia. Se trata del Oscar Fan Favorite, un galardón destinado a la película que más apoyo reciba en redes sociales. Y como era de esperar, los fans han hablado en masa.

Se esperaba que todo fuese una pugna entre los seguidores de DC y Marvel, ya que La Liga de la Justicia de Zack Snyder fue uno de los estrenos que más fans ha movilizado desde que se anunció. Sí que llegó a ocupar un puesto importante entre las tendencias de la red social, aunque fue en balde: no solo no opta a la estatuilla por ser otro montaje de la película de 2017, sino que ni si quiera está en la lista que presentó la Academia.

Con todo esto, era de esperar que la película protagonizada por Tom Holland -que también es la más taquillera del año pasado- se llevase el premio… Pero no. Según informa el portal Deadline, la Cenicienta de Camila Cabello y El Fotógrafo de Minamata de Johnny Depp son sus grandes competidoras.

Hay que tener en cuenta que pese a la base de seguidores que tiene Peter Parker, los Camilizers -fans de la cantante de Don't Go Yet- son muchos menos. Más allá de fandoms, hay otra comunidad de espectadores que, tras la nula condena del actor de Piratas del Caribe, consideran este premio como un símbolo más de justicia con respecto a toda la duda que generó el estreno de la cinta por la batalla legal de Depp.

Se desconoce quién ganará, aunque lo que es seguro es que la guerra en redes por los votos seguirá de lo más viva hasta la gala. Cada usuario puede votar hasta veinte veces al día, por lo que al menos se asegurarán que haya récord de tuits a favor de sus favoritas. ¿Se impondrá el trepamuros, o habrá sorpresa de última hora? Habrá que verlo en la ceremonia, que será el próximo 28 de marzo.