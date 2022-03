La producción de ‘Joker 2’ sufre un imprevisto y no tiene buenas noticias para sus fans

El estreno de Joker en 2019 fue toda una revolución. La propuesta de Warner sobre hacer una película en solitario del villano más recordado de Batman parecía arriesgada, aunque el tono que conseguió darle Todd Philips terminó por conquistar al público y a la crítica. Por supuesto, no se tardó en hablar de una secuela.

Se sabe que los planes de los estudios era hacer una trilogía sobre el personaje, algo de lo que el director se ha pronunciado en alguna ocasión. Estas nuevas entregas estarían dirigidas por directores distintos -aunque Philips no ha querido hablar nunca de a quién propuso para no ponerles en un compromiso-, aunque ahora se sabe que la segunda parte no tiene buenas noticias sobre su producción.

Según informan varios medios estadounidenses, como The Direct, el guion de esta secuela ha sufrido un imprevisto que ha hecho que el proyecto se retrase. Aunque no se ha aclarado nada al respecto de las causas de este aplazamiento, lo cierto es que Todd Philips no ha entregado aun ningún borrador.

Más allá del retraso, se entiende que Todd Philips sigue a cargo de la franquicia, eliminando sus planes iniciales de repartirse la dirección de la saga con otros colegas de profesión. Aun así,que no haya preparado un guion para la película no supondría mayor problema para los planes de los estudios, al menos en principio.

De tener el guion para el próximo verano -incluso para después del mismo-, el rodaje podría comenzar a principios de 2023. De seguirse el plan de rodaje -y sin las complicaciones que ha traído la pandemia-, la película podría estar lista para otoño de 2024.

Eso sí, estas fechas podrían ser peligrosas tanto para la audiencia como para su reparto. De estrenarse en la fecha mencionada, pasarían cinco años desde el estreno de la primera película. El mismo medio que publica la noticia asegura que es una espera demasiado larga para los fans del personaje, aunque también lo es para que los actores -sobre todo, Joaquin Phoenix- pierdan interés en el proyecto después de tanto tiempo.

¿De que irá Joker 2?

Sea como sea, apenas se conocen detalles que vayan más allá de este retraso; aunque lo que es seguro es que no mantendrá relación alguna con The Batman. La película de Matt Reeves se estrenó a principios de marzo de 2022; y no solo presenta un personaje similar que ya vimos en Joker, sino que se sitúa muchos años después de la película -el mismo Bruce Wayne hace una pequeña aparición cuando apenas es un niño-.

Siguiendo la estela de teorías, hay una propuesta de Willem Dafoe que pasa por colocar un impostor que replique los crímenes del payaso loco; aunque esto solo se presentó como una petición del actor para incorporarse al mundo de DC. Parece que habrá que esperar a tener más detalles de la película... Y parece que tocará esperar bastante.