Ana Milán se pronuncia sobre Will Smith y se hace viral con su reflexión sobre los límites del humor

Desde que la madrugada del 28 de marzo fuésemos testigos de una de las ceremonias más comentadas en los últimos años con el golpe propiciado por Will Smith al cómico Chris Rock tras el chiste que comparaba a su mujer Jada Pinkett Smith con la teniente O'Neil, en una clara referencia a la alopecia que sufre, han sido mucho los rostros nacionales e internacionales quienes se han pronunciado sobre el tema del momento.

En nuestro país han destacado las palabras de su amigo Pablo Motos en El Hormiguero, que condenaba la violencia pero pedía que se entendiese también el sufrimiento de la otra parte, pero también el equipo de La Resistencia aprovechaba su espacio para rechazar la conducta de Will Smith y tildarle de "subnormal".

Por otro lado, en redes sociales la actriz Ana Milán se hacía viral con un tuit en el que desde el humor comentaba sobre lo ocurrido: "Mejor actor de reparto para Will Smith". Además, utilizaba su cuenta también para comentar el emotivo momento que compartieron Lady Gaga y Liza Minnelli en el anuncio del galardón a la Mejor Película: "La belleza y sus formas... Aunque de esto no se hable esto es lo que salvará el mundo".

Durante la noche del 30 de marzo, sin embargo, la actriz que en estos momentos aparece en la taquilla española con la película de Camera Café, se sentaba en el programa de Las tres puertas para ser entrevistada por María Casado, quien le preguntaba a raíz de la gala de los Oscar: "¿Debe tener límites el humor?"

"Tiene que tener límites la sensibilidad" contestaba la artista, que decidía seguir explicándose: "Si tu me haces una broma y ves que no me río... recula. No te puedes reir de alguien que está enfermo. Tampoco te puedes levantar y darle un bofetón a nadie, porque entonces pierdes. Los dos me parece que no estuvieron acertados. También te digo que me hubiera gustado mucho más que ella se levantara y dijera 'Disculpe señor, no se puede reir usted de que yo haya perdido el pelo'".

Éxito en las redes

Las palabras y la coherencia de Ana Milán fueron rápidamente aplaudidas en redes sociales, donde a través del hashtag #LasTresPuertas9 se podían leer cientos de comentarios celebrando la reflexión de la actriz.

bro Ana Milan hablando sobre lo de Will Smith es lo más acertado que he escuchado hasta ahora — santi 🥚 (@santi_mve) March 30, 2022

Me encanta cada vez veo a esta gran mujer, con esa sabiduría, esa verdad, que placer escucharla.

¡Que gran entrevista ❤️!@_ANAMILAN_ #LasTresPuertas9 pic.twitter.com/Oyf81yLYoi — Cabanas (@_OficialDani) March 30, 2022

👉🏼@MariaCasado_TV: “¿Tiene que tener límites el humor?”.

👉🏼@_ANAMILAN_: “Tiene que tener límites la sensibilidad. Si tú me haces una broma y ves que no me río, recula”.



Cuando tu humor no me respeta, deja de ser humor. | #LasTresPuertas9 pic.twitter.com/d8bi167dlV — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) March 30, 2022

Unos aplausos que no solo se llevaron las palabras dedicadas al altercado de Will Smith, sino que también hacían referencia a la visión de la vida a la que nos tiene acostumbrados tanto en sus entrevistas como en los directos de Instagram y publicaciones que lleva años compartiendo: "Hay sitios por los que es imprescindible transitar si quieres llegar a unas emociones bien trabajaditas [...] Hay pocas cosas que nos hagan más estúpidos que la felicidad, lo que pasa es que es muy necesaria también. Es que la vida tiene de todo: queremos que la vida solo tenga las partes buenas, y las partes malas no... porque de vez en cuando a mitad del camino se pincha una rueda, tú continuas el camino y llegas a un valle precioso... [...] La vida siempre rima, lo que pasa es que nosotros, los series humanos, llevamos las luces cortas".