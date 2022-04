El bonito mensaje de amor de David a Victoria Beckham en su 48 cumpleaños

David Beckham y Victoria pasan por buenos momentos. No hay nada más que ver la última foto que ha publicado el futbolista con su mujer. La pareja abrazada, besándose en la arena frente al mar y atardeciendo lo que hace que la luz de la foto sea espectacular. En el texto que él ha escrito leemos una bonita felicitación a su pareja. "Happy Birthday to the most amazing wife , mummy & Business woman ❤️ Have the most amazing day because you deserve to x We all love you so much ❤️ @victoriabeckham @brooklynpeltzbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven ❤️".

El post está lleno de corazones y sus hijos que no están en la foto aparecen etiquetados. La familia rodeada de amor. Así de bonito y tierno es el mensaje de felicitación por el cumpleaños de la que fue en su día la pija de las Spice Girls.

Hace tan solo unos días el matrimonio acudía a la boda de Brooklyn y Nicola Peltz. Allí pudimos ver a una espectacular Victoria luciendo un vestidazo plateado estilo lencero. Victoria ha cumplido 48 años y parece que uno de los secretos para mantenerse tan divina es el amor de su marido. Hace tres semanas cuando celebraron el día de la madre también le dedicó un bonito mensaje diciendo que era “la mejor madre del mundo” y una foto con sus hijos.

David destaca siempre lo buena madre, esposa y empresaria que es Victoria. Lo tiene todo para el ex futbolista inglés. La pareja lleva 23 años juntos y han vivido en diferentes países dependiendo siempre en qué equipo jugara David. Asi ha sido ciudadano de España, Reino Unido, Italia y Estados Unidos. En la actualidad viven en una enorme mansión en Londres, donde recientemente han tenido un susto al ser atracados.

Sus hijos, a los que el deportista adora, son Brooklyn Beckham, Romeo Beckham, Harper Beckham y Cruz Beckham. Ninguno de ellos ha seguido los pasos de la estrella del fútbol. Se han dedicado a la moda, fotografía o moda. La pequeña Harper parece que seguirá los pasos de su madre y tiene intención de ser actriz.

Victoria fue cantante en el famoso grupo Spice Girls. Desde entonces hemos visto como su estilo ha ido cambiando. Su vida junto al futbolista y su dedicación al mundo de la moda la trasformó completamente. Así ahora podemos ver una mujer muy elegante, con gustos clásicos que viste en tonos tierra, con pocos estampados y que lleva un maquillaje sutil.

Tras la boda de su hijo estamos seguros de que están deseando ser abuelos pronto y poder mimar a su primer nieto.