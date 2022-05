Selena Gomez invita a Camila Cabello a su podcast para que hable de su salud mental

Selena Gomez es muy consciente de la importancia de la salud mental y del daño que puede causar en las personas y en uno mismo si no se cuida bien. Por ello, está inmersa en un proyecto llamado Wondermind, una plataforma de apoyo psicológico en la que se compromete a dar información y herramientas en relación con este tema para todos aquellos que accedan a ello. Además, tiene un podcast donde también habla de cosas relacionadas con esta cuestión. La artista tiene claro lo que quiere con esta idea y es que la gente se sienta escuchada y comprendida.

En la edición de mayo, ha tenido la oportunidad de entrevistar a su amiga y compañera de profesión, Camila Cabello, quien ha hablado abiertamente de su salud mental, tras haber lanzado su tercer disco, Familia. La cubana ve muy importante tratar de forma clara este tema, a pesar de que antes de ir a terapia le daba mucho miedo hablarlo por culpa, sobre todo, del estigma que gira en torno a todo lo relacionado con la psicología.

Selena Gomez entrevistó a Camila Cabello sobre su salud mental para Wondermind. pic.twitter.com/Rb5iHOKkU9 — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) May 1, 2022

Camila Cabello contó como la ansiedad que sufre desde hace años la deja paralizada, con una tensión en la que sentía que estaba atada y no podía moverse. Por ello, decidió acudir a un psicólogo para ir a terapia y que le ayudara a conseguir las herramientas necesarias para controlar este problema. “El hecho de que estés en terapia no significa que algo esté mal contigo y no con otras personas”, dijo en Wondermind. Considera que el estigma que existe respecto de este tema viene, sobre todo, por las generaciones más mayores. “El estigma de decir que necesitas ayuda es algo que me frustra”.

También habló de que lo peor para su salud mental es fingir que todo está bien y que uno de los consejos de su terapeuta es que tiene que decir la verdad, aunque esto le haga ser más vulnerable, porque es bueno hablar de ello. En varias entrevistas, Camila Cabello ha confesado que antes de la pandemia no se encontraba en su mejor momento psicológicamente hablando. Sin embargo, tras ir a terapia ha mejorado mucho y ha conseguido sentirse mejor con ella misma.

Por su parte, Selena Gomez aprovecha todas las plataformas para lanzar mensajes reivindicativos y directos. Aunque no utiliza las redes sociales, últimamente ha estado muy activa por TikTok donde ha publicado un vídeo diciendo: “No me importa mi peso porque la gente se va a quejar de todos modos. Si estoy muy delgada o si estoy más gorda. Soy perfecta como soy”. Un mensaje muy aplaudido por sus seguidores en el que se demuestra lo concienciada que está del daño que pueden hacer los comentarios negativos en las redes sociales porque ella también los ha sufrido.

Selena Gomez calls out body shamers who criticize her looks:



“Bitch, I am perfect the way I am.” pic.twitter.com/SGShduMNac — Pop Crave (@PopCrave) April 11, 2022

La importancia de la salud mental en los artistas

Selena Gomez y Camila Cabello no son las únicas artistas que se muestran abiertas a hablar sobre su salud mental. En los últimos meses, decenas de cantantes han tratado esta cuestión, dejando claro que a pesar de tener mucho éxito profesionalmente, también pueden estar mal consigo mismos y tener transtornos relacionados con la salud mental.

El último que contó cómo se sentía fue Shawn Mendes. Publicó en sus redes sociales un texto en el que expresaba que no estaba pasando por su mejor momento. “Tengo miedo de que si la gente conoce y ve la verdad puedan pensar peor sobre mí. Que puedan aburrirse de mí. Así que en esos momentos en los que me siento peor, interpreto un papel o me escondo”. Quiere exponerse al mundo tal y como es, pero el miedo a lo que la gente opine de él es algo que le afecta. A pesar de esto, terminó su mensaje de forma positiva y queriendo a ayudar a alguien tras contar su situación.

Justin Bieber también es otro artista ha tratado la salud mental ayudando a sus fans y a su equipo de gira. Se unió a la plataforma BetterHelp para proporcionar sesiones gratuitas de terapia a sus técnicos y demás personal que le acompañan en el Justice World Tour. Además, también dará un mes gratis de estas consultas a sus fans, quienes podrán utilizarlas para sí mismos o para alguien conocido. Una iniciativa muy bonita en la que se ve que el cantante se preocupa por esta cuestión, tratándola como una prioridad.