De Violeta Magriñán a Marta Riesco: Así lucen los vestidos de flamenca las famosas en la Feria de Abril

La Feria de Abril nos está dejando unos looks dignos de alfombra roja. Este año y tras el parón obligado por el Covid han salido del armario y de las manos de los modistos impresionantes vestidos de flamenca, que los rostros más populares lucen como nadie.

El traje de flamenca, con su mantilla y con sus complementos merecerían una escalinata como la de la MET o una alfombra roja como la de los Premios Óscar que se celebran en Los Ángeles (Estados Unidos). En Sevilla la pasarela se ve en directo, entre casetas, rebujitos, olivas y caballos.

Os dejamos algunos de los lookazos de famosas, artistas e influencer que más están gustando en estos días que llevamos de Feria de Abril.

A Paz Padilla le hemos podido ver con un vestido blanco liso y con otro negro. Sencillos, sin estampados de ningún tipo y sin mantilla sobre los hombros.

La exconcursante de Supervivientes Violeta Magriñán ha dado mucho que hablar por lo bien que le sientan los trajes de flamenca estando embarazada. La trenza que ha lucido estos días ya se encuentra entre las más imitadas.

El vestido de la periodista Cristina Porta, conocida por su participación en el reality Secret Story, ha dado mucho de que hablar. No a todo el mundo le ha gustado que el encaje dejara ver su ropa interior. Para gustos, los colores. Ella lo luce orgullosa. El vestido blanco que os enseñamos con amplio escote no dejará indiferente a nadie.

Rocío Osorno y su maravilloso vestido de grandes flores. Sobran las palabras. Entre sus fans son muchas las que han opiniado que es el mejor look de los que han visto hasta ahora de la joven diseñadora.

La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar no se ha querido perder la Feria y hasta Sevilla ha viajado cargada de vestidos que está luciendo como solo ella sabe. No en vano, Victoria Federica se ha convertido en una de las más destacadas influencer.

La periodista Marta Riesco ha hecho un huevo en su agenda para acercarse a Sevilla y aprovechar para lucir tipazo y de paso desconectar de los problemas que está teniendo en las últimas semanas.

Susana Bicho, ganadora de Gran Hermano 14 y participante de la primera temporada de La isla de las tentaciones ha lucido varios vestidos en Sevilla. Nos gusta mucho el blanco con lunares negros y como le pone un poco de color con el mantoncillo.

La sevillana Raquel Bollo ha lucido un traje verde con grandes lunares negros. Sus seguidores han debatido sobre el corte del vestido. Muchos no lo entienden y otros creen que es innovador y que ella está espectacular.

A la cantante India Martínez la hemos podido ver en un coche de caballos cantando y dando palmas con un grupo de amigas. El vestido en tonos rosa palo le favorecía mucho sobre su piel morena.

Pastora Soler está disfrutando de grandes éxitos profesionales en los últimos tiempos. Se ha enfundado un precioso traje de flamenca azul turquesa de lunares negros. La andaluza ha compartido con sus seguidores los looks que ha lucido.

La modelo y empresaria Laura Sánchez se ha atrevido de rojo. Un color con el que no todas se atreven pero que a ella le queda de maravilla. Laura está radiante tal y como la hemos podido ver en la Feria.

La celebrity Gloria Camila ha lucido un original vestido de flamenca en mitad verde y mitad azul. En su Instagram ha escrito: “ La pasión flamenca no la puede comprender quien no la experimenta “ 🤍. Su anterior look en la Feria de Sevilla ha sido criticada pero este ha gustado más. Sus seguidores la comparan con su madre Rocío Jurado y aseguran que ella estaría orgullosa.

Aún quedan días de Feria y muchos modelos que ver. Te iremos mostrando los que más nos gustan.