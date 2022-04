Charo Vega es uno de los rostros más conocidos de la televisión y es que su estrecha amistad con Carmina Ordóñez, Lolita e Isabel Pantoja la situaron en el centro de todo foco mediático durante casi 20 años en la edad dorada. Aunque en los últimos años hemos podido verla en las sillas de Sálvame, donde, además de asistir como invitada a la edición nocturna, también ha sido colaboradora por las tardes del programa de Telecinco. Y ahora se aventura para vivir una de las experiencias más salvajes en Supervivientes.

Realmente Charo Vega es conocida casi desde antes de nacer porque es nieta de Pastora Imperio, una leyenda de la copla y el flamenco español, actriz del cine mudo, amante del rey Alfonso XIII y mujer de Rafael Ortega o “El Gallo”, aunque popularmente en el mundo del toreo era más bien conocido como el “Gitanillo de Triana”. Muchas han sido las especulaciones sobre si su madre era o no hija de “El Gallo” llegando a afirmar si era más bien de un primo del rey, Fernando de Borbón, duque de Dúrcal. Flamenco, toros y hasta realeza https://los40.com/los40/2021/07/19/bigbang/1626676281_809210.html, pero lo mejor es que no acaba aquí, ya que su vida ha estado marcada por codearse con otros rostros muy conocidos de nuestro país.

La familia Vega y la familia Flores siempre han tenido una buena conexión y es que no hay dudas de que el flamenco y el cante les ha hecho estrechar lazos. Pero Charo Vega no necesito a sus amigas artistas para protagonizar las portadas de las revistas más punteras del momento, ya que tan siquiera antes de conocerlas se la relacionó como la novia de Juan Manuel Serrat. Un “noviazgo” en el que años después la misma Charo Vega confirmó que fue algo fugaz porque su familia no aprobaba la relación.

Pese a ello, la nieta de Pastora Imperio rápidamente recuperó la ilusión al conocer a Toni Caravaca, que era conocido en los años 70 por ser uno de los representantes más importantes de la industria de la música. Toni llevaba por entonces las carreras de Isabel Pantoja, Lolita y Carmina Ordóñez, con las que forjó una estrecha amistad que duró muchos años.

Sin embargo, la residente en Cantora fue la primera en poner distancia con Charo Vega al enterarse de que tuvo encuentros íntimos con Encarna Sánchez y por el mismo motivo rompió todos los proyectos de trabajo con Caravaca, además del matrimonio que habían contraído.

Por suerte, años después volvieron a reconciliarse. Sin embargo, este acercamiento no duró mucho porque Charo Vega en torno al 2011 participaba como colaborada de Sálvame y contó en primicia algunos detalles que no habían visto la luz sobre la cantante y su familia, algo que no gustó nada a la cantante de folclore y mucho menos a a Fran Rivera, quien la llegó a denunciar.

Las drogas y la depresión marcaron una parte de su vida

A día de hoy se conoce que, durante los últimos 10 años, cuando Charo Vega lanzaba fuertes declaraciones televisivas, pasaba en realidad por uno de los momentos más críticos de su vida: una tremenda adicción a las drogas y al alcohol. Y es que se enganchó cuando tenía una relación con José Soto “Seradita”, miembro del grupo flamenco Ketama.

Tras dejarlo, Charo Vega inició un tratamiento para desintoxicarse de las drogas, al que llegó con 40 años de edad. Años después, en 2013, la nieta de la bailaora de flamenco cayó en una fuerte depresión debido al alcoholismo, lo que la llevó de nuevo a ingresar en una clínica.

Pastora Vega y Charo Vega: ¿son familia?

Muchos también os estaréis preguntando sí existe algún vínculo entre Pastora Vega y Charo Vega y la respuesta es sí. Ambas descienden de la bailaora flamenca Pastora Imperio y del torero Rafael Vega. Concretamente, Charo Vega es nieta de la artista junto con otros cinco hermanos, de los que cabe resaltar Curro, el padre de Pastora Vega.

Pastora Vega y Charo Vega comparten más de lo que crees. / Getty

Pese a que las carreras de tía y sobrina han sido muy diferentes, ambas han tratado de apostar por el mundo artístico. Aunque Pastora Vega ha elegido el mundillo de la interpretación, lo que la ha hecho ser más conocida en el panorama social que Charo. Además, otro dato curioso es que Pastora también estuvo casada con Imanol Arias con quien tuvo dos hijos, uno de ellos

Charo Vega conquistó a la audiencia de Telecinco por su cercanía, su sinceridad y su simpatía y seguramente esto es lo que la ha llevado a aventurarse como participante de Supervivientes 2022. Todo apunta a que será uno de los rostros protagonistas de esta edición por todos los secretos y misterios que, seguro que guarda y que, quien sabe, si entre tensiones, hambre y algún que otro arrebato de sinceridad de los suyos, acaba revelando algo.

Además de Charo Vega, en esta edición del reality de supervivencia más famoso de la tele estarán otras celebrities muy conocidas por el universo mediaset y otras personalidades del mundo del deporte, la moda y demás que, pese a tener miles de seguidores, pueden ser algo menos populares para mucha gente. Aquí te contamos un poco más sobre cada una de ellas.