¿Quién es Rubén Sánchez Montesinos y por qué se hizo famoso? Lo que hay que saber del nuevo 'Superviviente'

Supervivientes 2022 arranca en solo unas horas y el público está expectante. Este año entre los 16 escogidos por el equipo de Telecinco para viajar a Honduras hay un poco de todo: caras conocidísimas en el Universo Mediaset como la de Kiko Matamoros y la de Anabel Pantoja, y otras que no lo son tanto como la de Rubén Sánchez Montesinos. Sin embargo, que el público generalista no le ubique del todo, no significa que este deportista de élite no sea famoso en su ámbito. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre Rubén Sánchez Montesinos para entender cómo enfrenta este concursante la aventura en Cayos Cochinos.

Sánchez Montesinos nació en Barcelona en 1982. Con 40 años a sus espaladas este catalán cuenta con una larga trayectoria profesional que, aunque ha estado centrada en el deporte de élite, también tiene cierta vinculación con el mundo de la televisión, un entorno al que también está ligado su pareja, el actor, cantante y colaborador de tele Enrique del Pozo.

Este concursante se dedica actualmente al culturismo profesional. Lo que empezó siendo un hobbie de su adolescencia acabó, en 2007, convirtiéndose en su trabajo gracias a su participación en diferentes competiciones y a su labor, al mismo tiempo, como entrenador en esta especialidad deportiva.

En el mundo del culturismo Montesinos es todo un referente. Este barcelonés decidió, hace ya mucho tiempo, derribar las barreras del mundo del deporte y hacer gala de su condición de persona LGTBI+, un gesto que, aunque pueda parecer pequeño, ha podido ayudar a muchísimos otros deportistas a sentirse mucho más libres y cómodos en este ambiente que para él, ha llegado a resultar homofóbico.

El amor le unió a Enrique del Pozo

La relación de Montesinos y Enrique del Pozo está totalmente consolidada. La pareja se conoció mucho antes de que Montesinos se metiese en el culturismo, justo cuando se dedicaba a la vigilancia de seguridad.

Montesinos era guardaespaldas de Crónicas Marcianas cuando Enrique del Pozo colaboraba con el formato. Allí se conocieron, pero lo suyo no fue amor a primera vista. Más bien fue una relación que se fraguó a fuego muy muy lento, pues no empezaron a ser pareja hasta hace un año, cuando al volver a coincidir, la vida les unió provocando, en lo que en sus propias palabras, ha sido un "giro" radical hacia mejor en las rutinas de ambos.

Pese a que Rubén y Enrique han tenido que hacer frente a las críticas que hace hincapié en su diferencia de edad —20 años—, la pareja ha superado todas las adversidades y desde que empezaron su relación, únicamente se han dedicado palabras de amor y cariño el uno al otro.

En las redes sociales de Sánchez Montesinos hemos podido leer palabras dedicadas a su chico tan bonitas como "amor mío, eres el hombre de mi vida y eso nadie nunca lo va a poder cambiar", "el amor, el cariño, el respeto y la admiración que sentimos el uno por el otro y viceversa, es más fuerte que cualquier otra cosa que pueda existir", y "siento una profunda admiración tan grande por ti que ha hecho que cada día me enamore más de ti", entre otras muchas otras.

