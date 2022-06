Camilo y Dani Martín, amigos y ¿residentes en la lista?

Dos artistas de habla hispana, a quienes une una fuerte amistad, copan las candidaturas esta semana. De un largo tenemos al colombiano Camilo, muy querido por el público español en general y por los oyentes de LOS40 en particular. Afronta ahora nueva etapa vital y musical, pues acaba de ser padre (de Índigo, junto a su esposa, Evaluna Montaner), y presenta un nuevo single, Pegao, adelanto de su próximo álbum y que es precisamente con el que aspira a volver al chart. La pequeña Índigo es, de hecho, coprotagonista del vídeo de la canción con su papá.

Entre los futuros planes de Camilo está un concierto muy especial: el que ofrecerá en Madrid el próximo 8 de junio enmarcado en el concepto #LOS40Stage. Un formato íntimo, para muy pocos espectadores, que podrán disfrutar de la música del parcero en petit comité. ¿Habrá entrado ya para entonces Pegao en la lista? Dependerá de los apoyos que reciba con el HT #MiVoto40Camilo en Twitter.

Camilo - Pegao (Official Video)

El otro candidato igual te suena de algo… El gran Dani Martín, que estuvo en lista hasta hace poco defendiendo la balada No, no vuelve, y que ahora sí, sí que puede volver con la nueva versión que ha grabado de Volverá, uno de los clásicos de su exgrupo, El Canto del Loco. Está incluido en No, no vuelve, el álbum que publicó a finales de 2021, un homenaje a la banda de su vida en el que recoge adaptaciones de algunos de sus himnos.

Trabajador infatigable, Dani está inmerso en su gira Qué caro es el tiempo, que está deparando momentos inolvidables, como el vivido hace pocos días en San Sebastián, cuando, tras su actuación, sus fans siguieron cantando sus canciones en el aparcamiento. El madrileño fue el artista que más entradas vendió en España en 2021, lo que da una idea de su arrollador poder de convocatoria. Si quieres que Volverá (2021) entre en lista, dale luz verde con el HT #MiVoto40DaniMartín.

Dani Martin - Volverá (2021)

¡Suerte a ambos!