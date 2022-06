¿Qué canciones poner este verano 2022 en tus stories y reels de Instagram? Nuestras 20 candidatas

El calor ya está aquí y ha venido para quedarse durante unos meses. Y es que esta temporada del año es siempre sinónimo de salir más, sobremesas que se alargan y mucho postureo o al menos, más de lo habitual. Las escapadas a entornos de ensueño, excursiones a lugares envidiables, algún que otro festival y, por supuesto, muchos planes para pasarlo en grande son siempre los escenarios, que durante los meses de verano, llenan las redes sociales.

Los viajes, las quedadas con amigos y las múltiples excusas que te inventes para publicar contenido en tu Instagram no serán del todo originales sino están acompañados de la mejor música. Así que, si quieres inaugurar el verano por todo lo alto, sube el volumen de tu dispositivo y toma nota de todas las canciones que arrasan en este 2022, que podrás escuchar a continuación y que se convertirán en tu mejor arma para las stories de Instagram. ¿Preparado para triunfar? ¡Allá vamos!

20 canciones del verano para poner en Stories o Reels en Instagram

A la hora de hacer publicaciones en Instagram siempre surgen dudas sobre qué canción poner. Desde LOS40, hemos querido ayudarte creando una lista de canciones para el verano para que puedas compartir en stories o Reels de Instagram. Ahora, podrás publicar tus imágenes o videos desde una piscina, en una barbacoa o de viaje al ritmo de la mejor música de estos últimos meses y algún que otro clásico, que nunca pasa de moda. ¡Apúntalas!

1. Pegao de Camilo

Camilo - Pegao (Official Video)

Un posible éxito que podría convertirse en la canción del verano a las puertas de inaugurarlo. Se trata de una canción de lo más pegadiza, valga la redundancia y sino nos crees dale al play y compruébalo tú mismo.

2. Love Tonight de Shouse

SHOUSE - Love Tonight (Radio Edit)

Un clásico que por mucho que pasen los años siempre resuena con fuerza y más, en los meses de verano. Es alegre, festiva y muy animada. ¿Lo mejor? Es apropiada para un terraceo con amigos.

3. Summer de Calvin Harris

Calvin Harris - Summer (Official Video)

Una de las bandas sonoras que poner al verano que nunca defrauda. Y es que es ideal para ambientar cualquier escapada y para compartir grandes momentos de ese súper viaje.

4. SloMo de Chanel Terrero

Chanel - SloMo - Spain - Eurovision 2022

Uno de los temas que más se lleva escuchando desde que el Benidorm Fest la otorgó el relevo de interpretar a España en Eurovisión. Y es que su sonido pegadizo invita a arrancarse a bailar o al menos, a intentarlo al más puro estilo Chanel.

5. Levantaremos al sol de Álvaro de Luna

Álvaro de Luna - Levantaremos al sol (Videoclip Oficial)

Su sonido refrescante, alegre y de lo más animado es también perfecto para ambientar cualquier plan. Una vez que escuchas esta canción no puedes parar, así que, sí levanta ese refresco y... ¡A disfrutar!

6. Solo quiero dedicarte de Rocco Hunt, Omar Montes y Reik

Rocco Hunt, Omar Montes, Reik - Solo quiero dedicarte (Official Video)

Toda una declaración de intenciones para ese crush al que quieres decirle algo o simplemente, para disfrutar de un buen baile este verano.

7. En el coche de Aitana

Aitana - En el coche

No podía faltar esta canción que lleva sonando desde su estreno en la lista de LOS40. En el coche es una canción de lo más pegadiza y motivadora, que amenizará tus viajes y alguna que otra ruta por el destino vacacional escogido para este verano.

8. Ojitos lindos de Bad Bunny y Bomba Estéreo

Bad Bunny (ft. Bomba Estéreo) - Ojitos Lindos (360° Visualizer) | Un Verano Sin Ti

Esa canción que no para de sonar por ningún lado merecía un hueco en esta lista. Y es que te guste o no, una vez que la escuchas se te mete en la cabeza y no puedes parar de tararearle. Así que, prepárate para ponerle en tus momentos más festivaleros o más fiesteros este verano.

9. Candy de Rosalía

ROSALÍA - CANDY (Official Video)

Una tierna y sorprendente canción que también es la opción perfecta para compartir los momentos más tiernos o nostálgicos, que vivirás en los próximos meses.

10. Intoxicated de Martin Garrix

Martin Solveig & GTA - Intoxicated (Official Music Video)

Seguro que este verano has planeado muchas tardes de piscina o muchas escapadas a un lugar emblemático. Esta canción de Martin Garrix es ideal para presumir de planazos ante tus seguidores.

11. Vacaciones de Luis Fonsi y Manuel Turizo

Luis Fonsi, Manuel Turizo - Vacaciones (Official Video)

Una canción que como indica su propio nombre invita al disfrute, a la desconexión y, por supuesto, a la diversión. Es perfecta para ir calentando motores y para dar por inaugurada tu temporada vacacional.

Oscu x Nobeat - Numero 1 (Video Oficial)

12. Numero 1 de Oscu Nobeat

Y es que por qué no ser el rey o la reina de la pista con esta increíble canción, que lleva varios meses resonando en todas partes. Anótala y recuerda que será una de las que más resuene en los ambientes de disco.

Daddy Yankee - Rumbatón (Official Video)

13. Rumbatón de Daddy Yankee

¿Quieres presumir de vacaciones? ¿O poner sonido a un momento de lo más animado? Esta canción del legendario Daddy Yankee es perfecta para esos momentos, además de que seguirá siendo una de las más escuchadas en los próximos meses.

KAROL G - PROVENZA (Official Video)

14. Provenza de Karol G

Sonido veraniego de la mano de la mismísima Karol G. Una canción que invita a fiesta, a baile y sobre todo, al disfrute de un buen tardeo o mañaneo junto tus amigos. Anótala porque seguro que no paras de escucharla.

Home - Edith Whiskers (Español)

15. Home de Edith Whiskers

Esta es perfecta para compartir algunos de los más momentos más nostálgicos y tranquilos del verano. Ya sea un vídeo de mejores momentos, de lugares y de ti.

Sigala - Melody (Official Video)

16. Melody de Sigala

Otro sonido muy eléctrico ideal para posturear y postear. Una canción de lo más motivante con la que compartir momentos de lo más peculiares y random posibles.

Farruko - Nazareno (Official Video)

17. Nazareno de Farruko

La nueva versión de Pepas llega de la mano de Farruko con Nazareno, una canción que vale para todo, ya que su sonido estridente y festivo es perfecto para compartir cualquier plan de verano.

Jnr Choi, Sam Tompkins - TO THE MOON (Official Music Video)

18. To the moon de Jnr Choi y Sam Tompkins

El sonido house también está muy presente en esta lista. Esta vez de la mano de Jnr Choi y Sam Tompkins que con su mezcla de sonidos podrás ambientar tus escapadas y tus momentos más anecdóticos del verano.

Mezzanotte

19. Mezzanotte de Ana mena

La artista Ana Mena todo lo que saca acaba siendo sinónimo de éxito y esta vez no iba a ser menos. Mezzanotte es uno de sus últimos títulos con los que podrás disfrutar de atardeceres en el mar, noches de fiesta y viajes de lo más animados.

WRS - Llámame - Romania - National Final Performance - Eurovision 2022

20. Llámame de WRS

Una de las candidatas a convertirse en la canción del verano también merece una mención especial en esta lista. Es ideal para esos momentos cómicos o entre bromas con los amigos. E incluso, para mandar alguna indirecta a alguien especial.