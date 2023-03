Las canciones nuevas que ya son verdaderos éxitos del 2023

2023 ha arrancado fuerte. Todavía no hemos cerrado el primer trimestre del año y las listas de éxitos de medio mundo ya están repletas de canciones nuevas que han aterrizado en las radios y las plataformas dispuestas a conquistar al público, y de paso, batir todos los récords posibles como es el caso de la inigualable sesión que Shakira estrenó hace unas semanas con el productor argentino Bizarrap.

La colombiana y el autor de hits como Quédate junto a Quevedo han cambiado las normas del juego con su Music Sessions 53 consiguiendo que, en menos de 24 horas 50 millones de personas de todo el planeta vieran su videoclip. Pero no contenta con eso, Shakira ha querido levantar todavía más sus cifras este 2023 sumándose a Karol G en TQG, otro de los éxitos del año englobado, en este caso, en el disco Mañana será bonito de la Bichota.

Además, Quevedo, la gran revelación de 2022, se ha consagrado como artista musical este 2023 lanzanado su disco Donde quiero estar con temazos como Playa del Inglés y Wanda, Miley Cyrus ha estrenado un álbum completo con canciones como Flowers y River y artistas como Ana Mena, Sebastián Yatra, Tini y Rosalía han continuado trabajando para regalarnos canciones que ya son verdaderos éxitos de la música internacional.

Aquí os dejamos algunos de ellos como prueba de que, este 2023, será un año único en el panorama de la música mundial.

1. Bizarrap Music Sessions 53 con Shakira

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

Pocas explicaciones necesita ya la Music Sessions 53 de Bizarrap y Shakira. En este temazo la artista colombiana le lanza dardos a su expareja, el futbolista Gerard Piqué y demuestra que, junto a Bizarrap, su música adquiere todavía más fuerza.

2. Flowers de Miley Cyrus

Miley Cyrus - Flowers (Official Video)

Y de diva colombaina a diva estadounidense. Pocos días después de que Shakira lanzase su canción con Bizarrap Miley Cyrus estrenó Flowers, una canción que se ha convertido en un verdadero himno feminista de este 2023 en la que, respondiendo a un tema de Bruno Mars, Cyrus deja bien claro que las mujeres son bien capaces de cuidarse a sí mismas sin la necesidad de que ningún hombre intervenga en sus vidas.

3. TQG de Karol G y Shakira

KAROL G, Shakira - TQG (Official Video)

En el tercer lugar de esta lista está TQG. la canción que viene a completar el trio de reinas inicial. Karol G invitó a Shakaria a participar en TQG, uno de los hits de su nuevo álbum Mañana será bonito y el resultado ha sido un verdadero éxito internacional. Es la canción de moda y no nos extraña nada. Su ritmo es pegadizo y su letra, potente y contundente.

4. Llylm de Rosalía

ROSALÍA - LLYLM (Official Lyric Video)

Rosalía no podía empezar 2023 sin lanzar música. Con Lie Like you Love Me (Llylm) la de Barcelona nos ha regalado un pop pegadizo con versos en inglés que se ha convertido en un imprescindible de las pistas de baile.

5. Chulo de Bad Gyal

Bad Gyal - Chulo (Audio Oficial)

Bad Gyal también ha sacado tema nuevo y eso significa que hay un nuevo hit en el mercado. Manteniendo su icónico sonido urbano dosmilero la letra de Chulo ha logrado que los fans de este estilo no dejen de cantar eso de 'Chulo, tiene cara de que en la cama te da duro'.

6. Wanda de Quevedo

12. WANDA - Quevedo | DONDE QUIERO ESTAR

Aunque Quevedo ya rompió el panorama musical de finales de 2022 con Playa del Inglés, su colaboración con Myke Towers, desde el estreno de su disco Donde quiero estar el pasado 20 de enero de 2023 Wanda está siendo una de las canciones más escuchadas por sus fans de todo el mundo.

7. Cupido de Tini

TINI - Cupido (Video Oficial)

Si al menos no te suena un poco el estribillo de Cupido, el último hit de Tini, es que estás viviendo en otro planeta. '¿Qué nos pasó, que cuando estábamos bien se complicó? Que nos queríamos tanto y ahora no...' es lo que más se está coreando en las discotecas estos días.

8. I'm not here to take frinds de Sam Smith

Sam Smith - I'm Not Here To Make Friends

Aunque los haters se empeñen en vomitar su odio contra Sam Smith, este cantante londinense va a la suya y sigue regalándonos canciones destinadas a encabezar las listas de éxitos. La última I'm not here to take frinds, un temazo que se publicó el 27 de enero y que ya es una de las canciones más valoradas del artista.

9. Copiloto de Belén Aguilera y Kickbombo

Belén Aguilera & KICKBOMBO - COPILOTO

Belén Aguilera continúa creciendo como artista y Copiloto es una prueba irrefutable de ello. Con esta canción, que se viralizó en el momento de su publicación entre los tiktokers de nuestro país, la de Barcelona ha demostrado que no tiene miedo a experimentar y que, si arriesgas, ganas.

10. Lisa de Young Miko

Young Miko - Lisa (Official Video)

Si tienes Tik Tok conocerás este etemazo de Young Miko y si no, deberías hacerlo, porque la puertorriqueña lo está petando con él y no es para menos. Su flow no tiene comparación.

11. Boy's a liar pt 2 de PinkPantheress y Ice Spice

PinkPantheress, Ice Spice - Boy’s a liar Pt. 2 (Official Video)

Este 2023 PinkPartneress y la rapera neoyorquina Ice Spice se han unido para darle forma a Boy's Liar Part 2, una canción que se ha colado en todos los charts estadounidenses y que sin duda, será uno de los éxitos del año tanto a nivel de colaboración femenina, como global.

12. Yandel 150 de Yandel y Feid

Yandel, Feid - Yandel 150 (Video Oficial)

Otra canción de la que es difícil escapar es Yandel 150, de Yandel y Feid. Manteniéndose durante semanas en la lista de los más escuchado en España, este hit de los artistas de Puerto Rico y Colombia combina los sonidos electrónicos con un reguetón que se te queda grabado en la mente.

13. Un Clásico de Ana Mena

Ana Mena - Un Clásico (Video Oficial)

Volvemos a España con Un Cásico, de Ana Mena. Siguiendo el patrón de lo que hizo con Música Ligera, Ana Mena ha entrado al 2023 versionando en castellano un hit italiano y el resultado ha sido, como se preveía, increíble.

14. Una noche sin pensar de Sebastián Yatra

Sebastián Yatra - Una Noche Sin Pensar (Official Video)

La última, pero no la menos importante, de las canciones de esta lista de primeros éxitos de 2023 es la canción Una noche sin pensar de Sebastián Yatra. Después de Tacones Rojos y otros muchos hits, Yatra nos ha regalado una canción romántica con ritmos electrónicos que se te queda grabada en la mente desde la primera escucha.