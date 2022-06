Mariah Carey se enfrenta a una demanda por presunto plagio de ‘All I want for Christmas is you’

¿Cuál es la canción navideña en inglés que año tras año suena una y otra vez en medio planeta dentro de las playlists festivas? ¡Exacto! All I want for Christmas is you de Mariah Carey. La canción que la ha convertido en número 1 una y otra vez en los últimos 28 años también podría suponerle un quebradero de cabeza tras la demanda presentada contra ella.

El solista Andy Stone es el responsable de la demanda interpuesta contra la cantante según ha desvelado TMZ que ha tenido acceso en exclusiva a la citada demanda por presunto plagio de la canción. Siempre según esta fuente, el músico reclama a la intérprete más de 20 millones de dólares de indemnización.

El cantante se basa en la publicación de su propia canción con el mismo título All I want for Christmas is you pero que él estreno media década antes de que Mariah Carey publicara la suya (1994). Según se explica en la demanda, la solista nunca solicitó permiso para utilizar el idéntico título que a medida que fue ganando popularidad supuso la desaparición casi de facto en las redes de su propia canción.

Según confirman desde el medio estadounidense, las dos canciones tienen melodías y letras fácilmente diferenciables pese a que la idea navideña es la misma. El quid de la cuestión en el juicio, si es que la demanda sigue adelante, será el uso del título exactamente idéntico en los dos temas.

Hay que puntualizar que All I want for Christmas is you no fue una de las canciones más reconocidas en la carrera de la diva pero con el paso de los años empezó a convertirse en una canción referente dentro de la época navideña y gracias a ello sus cifras son espectaculares.

Mariah Carey podría haber obtenido beneficios por encima de los 60 millones de dólares, lo que supone casi dos millones al año sólo en streaming y derechos de reproducción. Sus datos son increíbles casi 3 décadas después: está a punto de convertirse en el 10º single más vendido en todos los tiempos y la primera canción en ser un éxito después de cuatro décadas diferentes (80s, 90s, 00s y 10s). Posee 900 millones de reproducciones en Spotify y más de 680 millones en YouTube. Por 15 minutos, nada mal.

Merry Christmas, Mariah

En 1994, Mariah Carey lanzó Merry Christmas, un disco navideño. Teniendo en cuenta que era su cuarto trabajo y que su popularidad estaba en su mejor momento, es un hecho, cuanto menos, sorprendente. Tradicionalmente, los discos navideños se asocian con el ocaso de un artista, con el momento en el que han agotado todos los recursos y se lanzan a conquistar ese mercado estacional.

All I Want For Christmas suma tres récords Guiness: el mejor villancico interpretado por una voz femenina, la canción de una artista femenina más escuchada en Spotify en 24 horas y la canción navideña que más tiempo ha estado en la lista de éxitos de Reino Unido.