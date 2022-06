Cosas curiosas sobre Griff, la artista revelación que canta junto a Dua Lipa en el ‘Future Nostalgia Tour’

Apúntate este nombre: Sarah Faith Griffiths o, mejor dicho, Griff. Esta cantante británica de 21 años es una sensación y, aunque lleva unos pocos años dentro de la industria musical, ahora está despegando del todo. Cuenta con millones de escuchar y es una de las actuales teloneras de Dua Lipa en su Future Nostalgia Tour europeo, el cual ha pasado por Barcelona y Madrid.

Para que conozcas un poco mejor a Griff, te mostramos algunos datos curiosos de la artista y canciones que, seguro, te encantarán:

De padre jamaicano y madre china, Griff se ha criado escuchando música soul, gospel y R&B, algo que se transmite en sus temas. Además, es gran seguidora de Taylor Swift, quien aparece en su primer recuerdo musical: el regalo de un iPod con el disco de Fearless. La admiración es mutua y es que la intérprete de All Too Well se quedó prendada de ella tras una actuación en los BRIT Awards, de la cual te hablemos un poco más adelante.

Aunque la música siempre ha estado presente en su día a día, comenzó a producirla de forma autónoma, prácticamente como un pasatiempo y porque le era divertido. ¡Quién le diría que iba a ser su profesión! Con 18 años, lanzó su primera canción, Mirror Talk, una canción que habla de la sensación de mirarse al espejo y no sentirse suficiente.

Griff - Mirror Talk (Official Video)

Sin embargo, el año perfecto, profesionalmente hablando, de Griff fue el 2021, con 20 años. Estrenó Black Hole, un tema que se convirtió en uno de los más importantes de Reino Unido en mayo de ese año y que interpretó en los BRIT Awards, donde brilló de una manera que sorprendió a todos los asistentes, incluida su admirada Taylor Swift. Justo en esa ceremonia se convirtió en una de las artistas más jóvenes en conseguir el premio Rising Star.

Griff durante su actuación en los BRIT Awards 2021 / Getty Images

En 2021, también estrenó un recopilatorio de canciones bajo el nombre de One foot in front of the other, un disco que habla de la concepción de la vida y la muerte. “Todo el mixtape gira sobre esa historia de recuperación: cuando te rompen el corazón o sufres cualquier otro tipo de revés, según te vas haciendo mayor, sientes como que vuelves a caminar sobre una cuerda floja y que seguimos aprendiendo a caminar”, comentó en una entrevista para LOS40.

Con su pop experimental continuó trabajando todo ese año sacando canciones como One Night, la cual llegó hasta LOS40 Music Awards. En las Islas Baleares, Griff nos presentaba en directo este tema y, además, ganaba uno de los premios: Mejor Artista Revelación Internacional.

Está muy involucrada en la estética que lleva en su proyecto y confía en diseñadores independientes y en estudiantes para crear. Además, tiene claro que quiere hacer un disco más allá del mixtape que sacó en 2021 y está trabajando en ello. Su última canción es una colaboración con Sigrid, una artista y compositora noruega, llamada Head on Fire, la cual no podrás dejar de escuchar en cuanto la escuches.

Griff X Sigrid - Head on Fire (Official Video)

Taylor Swift no ha sido la única en fijarse en Griff y es que Dua Lipa también lo ha hecho. Por eso, la artista es parte del Future Nostalgia Tour. Antes de que la estrella del pop suba al escenario, la cantante de Mirror Talk deleita al público con sus canciones. El 1 de junio y el 3 de junio visitaron Barcelona y Madrid, respectivamente, para traer su espectáculo a nuestra tierra y estamos seguros de que encantó a todos los presentes.