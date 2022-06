Natalia Lacunza habla abiertamente de salud mental: “Me sentia muy pequeñita”

Natalia Lacunza está a punto de lanzar su disco Tiene que ser para mí este próximo 10 de junio. Todo un acontecimiento dentro de su carrera musical por cuanto que se trata de su primer álbum de estudio después de dos EPs en los que ha ido haciéndose un nombre a costa, en ocasiones, de mucho sacrificio. Sobre todo ello ha querido hablar en una entrevista para Vogue en la que ha hablado abiertamente y por primera vez de su salud mental.

Un gesto que quizá ayude a otras personas que puedan estar en su misma situación o que se sientan de una manera similar pero que no se atrevan a dar el paso de ponerse en manos de un especialista. La cantante habla con sinceridad y normalidad de su estado.

"Sí, es la primera vez que hablo de ello, pero no me importa abordarlo para que se sepa que la misma gente a la que ves en Instagram también tiene sus movidas mentales. Me han diagnosticado un cuadro ansioso-depresivo arrastrado durante seis años. Y eso me ha servido bastante para ser más comprensiva conmigo misma. Me sentía una impostora por encontrarme mal, con la suerte que había tenido en lo laboral. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. No podemos controlar las sustancias químicas que segrega nuestro cerebro. Lo importante ahora para mí es descansar, estar con la gente que más me quiere y me llena de fuerza. Tengo 23 años y hay cosas para las que ya me siento cansada. No debería ser así" reconoce Natalia Lacunza.

Una situación a la que poco contribuye la fama, el odio en las redes sociales y otros comportamientos que como sociedad deberíamos evitar a toda costa y que abochornan a estas alturas del siglo XXI: "A las mujeres bisexuales se nos cuestiona mucho. La gente piensa que es una etapa o un vicio. No sabe diferenciar entre la conducta y la orientación sexual. He recibido mensajes diciéndome cosas como marimacho, supermasculina, das asco o menuda lesbiana".

Ella misma explica cómo se sintió tras Operación Triunfo: "Soy una esponja y en la Academia aprendí muchísimo, pero lo duro es lo que viene después. Yo salí y me dije: 'Esta gente que me conoce no es mi fan por nada que sea mérito mío, es solo por un programa de televisión'. Ni siquiera había formado un proyecto propio. Me sentía muy pequeñita y me puse el listón de la autoexigencia por las nubes".

Todas estas situaciones fueron agravando su salud mental y como confiesa la peor decisión que tomó fue dejarlo pasar: "Siempre he sido partidaria de ir a terapia. Cuando las cosas se quedan dentro es lo peor que puedes hacer porque adquieres una perspectiva viciada del mundo. Sin embargo, después de mi paso por OT tardé en volver a ir y me arrepiento mucho de ello. Fue ya el año pasado, a raíz de una fuerte crisis mental, cuando empecé de nuevo a saco. Estaba triste y angustiada. Me he dado cuenta de que en la vida no puedes llevar todo sola, necesitas que alguien te escuche y te ayude a poner cada cosa en su sitio. Ahora, sin mi psicóloga no sé qué haría".

La música como vía de escape

Para Natalia Lacunza el lanzamiento de Tiene que ser para mí va a ser además un momento de liberación porque entre las 12 canciones que forman parte de este proyecto hay mucho más de lo que a simple vista se ve. Todo Lamento, Muchas Cosas, Cuestión de Suerte y Todo va a Cambiar son las canciones que ya hemos escuchado. Temas con un sonido pop y, en algunos casos, algo sintético que hablan sobre amores, rupturas y también hacen una reflexión sobre los cambios que ha experimentado Natalia Lacunza durante los últimos meses.

Y entre esas cosas, también está lo que se canta y cuenta en No me querías tanto, una canción que ha inspirado decenas de teorías pero que, en general, parece que todo el mundo que está convencido de quíen es el destinatario y protagonista de esa relación tóxica: "Lo va a vincular todo el mundo. Yo no tengo la culpa de que este tío sea hiperfamoso, la verdad. Al final, ha sido una forma de liberarme del silencio que he tenido que acarrear todo este tiempo" explica a Vogue.