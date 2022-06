Zahara y Alizzz unen su talento en la nueva versión de ‘Berlin U5’

Tras sorprender al público y a la crítica con Puta en 2021, Zahara ha decidido lanzar una reedición muy especial. Y es que todas las canciones que conocemos desde hace un año han sido alteradas. Se trata de Reputa, un álbum donde la cantautora se une con algunos de los artistas más aclamados del momento. La Oreja de Van Gogh, Carolina Durante, María José Llergo, Delaporte o Alizzz son solo algunos de los nombres que aparecen.

Para dar el pistoletazo de salida a este proyecto (que sale en septiembre), Zahara ha lanzado el primer adelanto. Se trata de un rémix de una de las canciones preferidas de los fans de la artista: Berlin U5. Un temazo al que ahora se suma Alizzz. El productor entra de forma natural al tema y, sin apenas tocarlo, parece una canción totalmente nueva.

La producción impoluta de Martí Perarnau IV sigue presente en la nueva versión, aunque Alizzz haya tocado lo justo para meter su esencia. Además, el productor canta sus propias estrofas. De hecho, tal y como nos contó Zahara en una entrevista para LOS40, Reputa nace gracias a esta nueva versión de Berlin U5 que grabó con Alizzz.

Una admiración mutua

Zahara y Alizzz se han hecho grande amigos. Se conocieron antes de que saliese Puta a la luz y desde entonces tienen mucho contacto. De este modo, su colaboración estaba escrita. No sabemos si en las estrellas, pero seguro que sí que en WhatsApp. Zahara cuenta cómo surgió esta colaboración:

"Cuando descubrí la música de Alizzz, más allá de sus producciones, sentí que llegaba un disco nuevo a la escena para cambiarla, para pegarnos un meneo y dejarnos con la boca abierta. Los adelantos de Tiene que haber algo más se convirtieron en banda sonora de mis viajes y una noche de marzo de 2021, bailando como una loca en casa con unos amigos aquello de "ponte un tiro pa´mí" cometí la osadía de subir stories cantando su canción. Tuve suerte porque, no solo los vio y me contestó, sino que cuando le invité a casa dijo que sí. Fue una noche de música sin parar. Yo escuchaba sus canciones antes de que saliesen, él fue de los primeros en descubrir PUTA. Pero todo cambió al llegar a berlin U5".

Meses después del lanzamiento de su disco Puta, Zahara le llamó para ver si le apetecía hacer una nueva versión de este tema: "Su respuesta fue que llevaba esperando esta llamada desde la primera vez que la escuchó"

Alizzz también ha querido explicar por qué esta canción ha sido tan especial para él. Y es que el artista estuvo viviendo en Berlín durante un año y medio hace una década. Ese tema de Zahara lo transportó en aquella época de su vida:

"Antes de que saliese el disco Zeta me enseñó todo el disco de Puta una noche de fiesta random y ella sabe que me brillaron los ojos con esta canción y, además, se lo hice saber por eso la cogí con mucho cariño y ganas. Para mí, en Berlín empezó todo, así que me pareció bonito coincidir con Zeta en ese lugar en forma de canción".

El tema ha salido con un nuevo videoclip dirigido por Jean Lafleur.