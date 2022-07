Shawn Mendes cumple 8 años en la música: una evolución a la edad adulta cargada de éxitos y conciencia social

¿Qué queda de aquel Shawn Mendes que empezó a subir vídeos en Vine? Diríamos que poco porque no existe ni la aplicación de cinco segundos que revolucionaba a los adolescentes en 2013. Lo que sí permanece son las ganas y la ilusión del artista de dedicarse a lo que más le gusta y seguir transformando sus sentimientos en canciones que interpretan millones de personas en todo el mundo.

Hoy el cantante canadiense está de aniversario. 8 años hace desde que debutó siendo un auténtico adolescente demostrando el potencial que tenía y el que iba a tener en cuanto se hiciera mayor. Sin embargo, antes de que una de las mayores discográficas del planeta se fijase en él, Shawn Mendes subía vídeos a YouTube y a Vine versionando sus canciones favoritas. Counting Stars, Say Something y Sweater Wheather eran solo algunos de los temas que cantaba en su habitación acompañado siempre de su guitarra acústica.

Counting Stars - Shawn Mendes (Cover)

El éxito que tuvo en Vine le convirtió en miembro de un exitoso grupo de chicos adolescentes llamado Magcon. Todos ellos se hicieron famosos en la aplicación y crearon una especie de familia que recorrió lugares de América. Junto a Shawn Mendes estaban Cameron Dallas, Nash Grier, Jacob Whitesides... algunos de ellos han sido también conocidos posteriormente, sobre todo, por las redes sociales.

El comienzo hacia el éxito de Shawn Mendes

Magcon fue una experiencia breve para el canadiense porque, además de la separación del grupo, Andrew Gertler se fijó un día en él mientras navegaba por internet. No dudó en confiar en Shawn Mendes porque sabía el potencial que tenía y junto a Island Records, filial de Universal Music, empezaron lo que sería una carrera ascendente de forma continua.

Junio de 2014 llegó y Shawn Mendes estrenó su canción debut, Life Of The Party, y el primer día de julio lanzó el videoclip de esta. El canadiense se presentó como un artista con futuro, a través de un tema íntimo con el que trataba de ser feliz con uno mismo mientras averiguaba quién era. Con tan solo 15 años, el cantante demostraba la importancia de autodescubrirse y encontrar un camino propio.

Shawn Mendes - Life Of The Party (Lyric Video)

Ese mismo verano llegó su primera gira, en forma de telonero. Lo hacía al lado de Fifth Harmony para cantar en el tour de Austin Mahone por Estados Unidos y Canadá. Con algunas canciones propias, empezó a darse, todavía más, a conocer. Además, combinaba ese recorrido con uno propio y alternativo.

2015 sería el año en el que pudimos disfrutar del primer disco al completo de Shawn Mendes y de uno de sus mayores éxitos a nivel mundial: Stitches. El álbum debut se llamó Handwritten y, desde luego, fue un manuscrito que nos dejó temas tan bonitos e íntimos con los que pudimos conocer mejor al canadiense, que seguía siendo un adolescente.

Shawn Mendes - Stitches (Official Music Video)

Aprovechando el éxito de Handwritten, se unió a Taylor Swift en la gira por Norteamérica de la cantante: The 1989 World Tour. Ya no quedaba nadie aficionado al pop anglosajón que no conociera a Shawn Mendes porque con Stitches sonaba en todas las radios posibles. Por otro lado, también realizó una reedición de su álbum debut y añadió una canción que sería un punto y aparte, sobre todo, para su compañera de colaboración. I Know What You Did Last Summer fue el tema que lanzó en noviembre de 2015 junto a Camila Cabello, la primera unión de una artista de Fifth Harmony más allá del grupo. Con ella, se demostró la gran complicidad y amistad que tenían ambos por aquel entonces y que perduró con el tiempo.

Ya conseguía algunos premios, pero comenzó a ganar otros de gran relevancia como el de Mejor Artista Nuevo en los MTV Europe Music Awards. Shawn Mendes ya era capaz de llenar arenas de grandes dimensiones y, en 2016, realizó su gira mundial Shawn Mendes World Tour.

La consolidación como artista de Shawn Mendes

Después de su gira mundial, la carrera del canadiense se afianzó del todo. Nadie dudaba que era uno de los artistas masculinos más grandes de la década de los 2010 y que continuaría siéndolo en los 2020. Además, es destacable como nunca se ha visto implicado en un escándalo de grandes dimensiones.

Llegó Illuminate, uno de los mejores discos del cantante y del 2016. Sería el segundo álbum de Shawn Mendes, con el que demostró su evolución artística, y que iba desde temas muy íntimos hasta éxitos que sobrepasaron cifras apoteósicas. No hace falta ser fan del artista para saberse al dedillo Treat You Better, Mercy y There’s Nothing Holdin’ Me Back. Superan el billón de reproducciones en You Tube y a día de hoy siguen sonando alguna que otra vez en radios o en las playlists de la gente. La gira de dicho trabajo se realizó en 2017.

Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back

Shawn Mendes dejó a un lado la adolescencia y se convirtió en un joven adulto con muchas cosas que contar, más allá del amor, aunque sí fue uno de los temas más recurrentes en sus historias. En 2018, con la segunda década rondando en su edad, estrenó su tercer disco, el cual llevaba únicamente su nombre. Se mostró a un artista mucho más maduro capaz de seguir creando música preciosa, pero con sonidos nuevos sin salirse del pop. In My Blood fue el single promocional y nos enseñó como estar destruido emocionalmente puede solucionarse, para volver a florecer.

Con Shawn Mendes logró, al fin, sus ansiadas nominaciones a los Premios Grammy. En concreto, fueron dos las que reconocieron la evolución y la carrera del artista, aunque finalmente no se llevó ninguno de los galardones. Con la rosa como simbología, recorrió el mundo en su gira mundial Shawn Mendes: The Tour.

También, en 2019, llegó Señorita, una nueva colaboración con Camila Cabello que sí podemos catalogarla como un auténtico hit, gracias a esos toques latinos y sensuales que lleva con los que subieron la temperatura. 1400M de reproducciones tiene el videoclip oficial en YouTube, donde la química de ambos es innegable. Además, surgió el amor entre los dos, aunque el canadiense reconoció en su propio documental que siempre le había gustado la cubana y que todas sus composiciones de amor iban dirigidas a ella.

Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita (Official Music Video)

Pandemia, edad adulta y actualidad

En 2020, llegó la pandemia que paralizó el mundo entero. Sin embargo, Shawn Mendes aprovechó el confinamiento para seguir creando y nos dio en diciembre de ese mismo año su cuarto álbum de estudio: Wonder. Un trabajo con el que ya sí evoluciona de forma definitiva hacia la edad adulta y con el que trata temas como la ansiedad, poniendo sobre la mesa una cuestión tan importante.

Wonder, 360 y Monster, en colaboración con Justin Bieber, fueron solo algunas de las canciones que formaron este trabajo y se podrán escuchar en su gira, la cual acaba de comenzar. Además de temas que ha ido lanzando independientemente de dicho trabajo, como When You're Gone. Tras atrasar los conciertos por la pandemia, Wonder: The World Tour acaba de echar a rodar por Estados Unidos y durará hasta 2023. Será en junio de ese año cuando Shawn Mendes visitará España, donde podremos celebrar los 8 años, aunque 9 cuando llegue ese momento, de carrera.

Shawn Mendes - Wonder (Official Music Video)

Salud mental y conciencia social

A pesar de ser uno de los chicos más populares del mundo, contar con 69 millones de seguidores en Instagram y ser imagen de diferentes marcas, Shawn Mendes tiene los pies en la tierra, aunque con problemas, al igual que todos. Lo ha demostrado durante estos 8 años, donde no ha sido para nada problemático, a diferencia de otros compañeros de profesión que se han visto envueltos en varios escándalos.

Se encuentra en un aprendizaje constante que le lleva a la madurez y ha sabido hablar de la salud mental sin tapujos. Tiene sus problemas y sus inseguridades, lo que le ha llevado a abrirse a su público en alguna ocasión. “Tengo miedo de que si la gente conoce y ve la verdad puedan pensar peor sobre mí. Que puedan aburrirse de mí”, dijo recientemente en sus redes sociales cuando decidió tratar cómo se sentía con sus fans.

Es consciente de que sus palabras son un deshago para él, pero también para sus seguidores, quienes pueden ver una forma de identificarse con sus sentimientos. "La verdad es que también estoy bien. Simplemente estoy intentando contar y ser la verdad. Me gustaría pensar que quizás el contar esto pueda resonar en algunas personas", finalizó en el discurso que publicó en sus cuentas.

Una carrera de 8 años es complicada y más con su éxito. Públicamente no se ha visto envuelto en escándalos, pero internamente ha tenido que liar con inseguridades que le han llevado a no confiar del todo en sí mismo: “Si estaba nominado a los Juno o a los Grammy, me tomarían en serio”, confesó recientemente cuando le homenajearon en los Premios Juno, de Canadá. Sin embargo, ha aprendido a liar con ello y sabe que “era suficiente mucho antes de que alguien supiera de mi nombre”.

Además de sus propios problemas, ha querido ayudar en diferentes causas y dar voz a injusticias. Con la reciente derogación de la Ley del aborto en Estados Unidos ha mostrado su indignación o con la violencia armada que ocurre en dicho país también. Sabe que su visibilidad es importante para hacer llegar a millones de personas lo que pueden sufrir otras tantas.

Shawn Mendes es un artista que se ha convertido en un icono de masas y que ha ayudado a millones de personas con sus letras durante estos 8 años. Ojalá sigamos celebrando más aniversarios a su lado.