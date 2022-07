Connie Constance, la voz de ‘Heaven takes you home’ de Swedish House Mafia, también dirige el videoclip

Casi dos meses ha tardado Swedish House Mafia en estrenar el videoclip de su más reciente single, Heaven takes you home, desde que lo presentara de manera oficial a su público en el Festival Coachella 2022. Pero contando con que hacía 8 años que no disfrutábamos de nuevas canciones del grupo esta espera no se nos ha hecho tan larga.

El trío de djs y productores han cedido el mando en esta canción a Connie Constance. Ella es la voz que escuchamos a lo largo del tema y también es la persona que se ha encargado de dirigir el videoclip con el que ponen imágenes a esta popular canción de su reciente álbum.

Una celebración de la vida en un temazo bailable marca de la casa. Swedish House Mafia demuestra que no han querido dejarse nada dentro a la hora de volver a contar las historias que les inspiran a través de la música. Paradise again fue una alegría para millones de sus seguidorxs en todo el mundo que aún hoy seguimos disfrutando con una sonrisa de oreja a oreja.

Heaven takes you home recoge el testigo de sus anteriores singles Redlight, Moth To A Flame (con The Weeknd) e It gets better con Ty Dolla Sign y 070 Snake. Una magnífica colección de canciones que recogen el espíritu que el trío formado por Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello siempre han querido transmitir con SHM.

Su público está disfrutando de su regreso a la música y cada vez falta menos para que podamos disfrutar al completo de su tour mundial. Los suecos han ido desvelando poco a poco las ciudades que formarán parte de su gira mundial en ciudades repartidas por todo el planeta. Tras algunos pocos shows en plena pandemia, el supergrupo lo tiene todo listo para volver a 'someter' al mundo al ritmo de su sonido. Swedish House Mafia regresará con su gira mundial a Madrid el 14 de octubre.

Swedish House Mafia siempre han tenido grandes ambiciones y su máximo objetivo ha sido superar sus propios límites. Han creído en ellos mismos, yendo paso a paso. Por eso, tienen claro que no podían desaparecer de la música sin dejar su propio legado en forma álbum.

¿Será este su último disco? Tal vez no pero por si acaso (la experiencia ya nos ha enseñado lo que puede pasar de la noche a la mañana) toca disfrutarles al máximo en este 2022.